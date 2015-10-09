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Испания
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"Барселона" заработает на трансфере бразильского нападающего за 50 миллионов в Ливерпуль

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"Барселона" заработает на трансфере бразильского нападающего за 50 миллионов в Ливерпуль Жоан Лапорта - презтдент ФК "Барселона". Фото: ©Depositphotos/mrogowski_photography

Бывший форвард каталонской "Барселоны" Витор Роке, ныне выступающий за бразильский "Палмейрас", может продолжить карьеру в английском "Эвертоне", передают Vesti.kz.

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Бывший форвард каталонской "Барселоны" Витор Роке, ныне выступающий за бразильский "Палмейрас", может продолжить карьеру в английском "Эвертоне", передают Vesti.kz.

"Эвертон" готов заплатить за Роке 50 миллионов евро

По информации Diario SPORT, клуб из Ливерпуля (Англия) проявляет серьёзный интерес к 21-летнему нападающему и рассматривает возможность его приобретения примерно за 50 миллионов евро.

При этом "Барселона" сохранила за собой 20 процентов прав на футболиста после его ухода из каталонской команды. Таким образом, в случае трансфера за указанную сумму испанский клуб получит около 10 миллионов евро.

Витор Роке в составе Витор Роке Фото: Depositphotos/thenews2.com

Статистика Роке в "Барселоне"

Бразилец выступал за каталонцев с 2024 по 2025 год. За это время он провёл 16 матчей во всех турнирах и забил два гола.

Сейчас Роке защищает цвета "Палмейраса", а его рыночная стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет 38 миллионов евро.

Лидер "Интера" разочаровался в клубе и согласился уйти в "Барселону"

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Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 9 8 0 1 14-5 24
2 Манчестер Сити 9 7 0 2 20-10 21
3 Брайтон энд Хов Альбион 9 6 1 2 24-7 19
4 Челси 9 5 1 3 19-15 16
5 Ливерпуль 9 4 3 2 11-9 15
6 Брентфорд 9 3 5 1 16-9 14
7 Эвертон 9 3 4 2 9-9 13
8 Борнмут 9 3 3 3 14-13 12
9 Тоттенхэм Хотспур 9 3 3 3 10-10 12
10 Астон Вилла 9 3 3 3 10-13 12
11 Халл Сити 9 2 5 2 11-10 11
12 Лидс Юнайтед 9 2 5 2 9-8 11
13 Ньюкасл Юнайтед 9 3 2 4 12-15 11
14 Ипсвич 9 3 2 4 14-18 11
15 Фулхэм 9 2 3 4 9-11 9
16 Ковентри Сити 9 3 0 6 9-16 9
17 Манчестер Юнайтед 9 1 4 4 10-15 7
18 Кристал Пэлас 9 2 1 6 9-21 7
19 Ноттингем Форест 9 1 3 5 6-12 6
20 Сандерленд 9 1 2 6 7-17 5

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Чемпионат Англии 2026/27   •   Англия, Ноттингем   •   Регулярный чемпионат, мужчины
7 ноября 22:30   •   не начат
Ноттингем Форест
Ноттингем Форест
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