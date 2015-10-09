"Барселона" заработает на трансфере бразильского нападающего за 50 миллионов в Ливерпуль

Бывший форвард каталонской "Барселоны" Витор Роке, ныне выступающий за бразильский "Палмейрас", может продолжить карьеру в английском "Эвертоне", передают Vesti.kz.

"Эвертон" готов заплатить за Роке 50 миллионов евро

По информации Diario SPORT, клуб из Ливерпуля (Англия) проявляет серьёзный интерес к 21-летнему нападающему и рассматривает возможность его приобретения примерно за 50 миллионов евро.

При этом "Барселона" сохранила за собой 20 процентов прав на футболиста после его ухода из каталонской команды. Таким образом, в случае трансфера за указанную сумму испанский клуб получит около 10 миллионов евро.

Витор Роке Фото: Depositphotos/thenews2.com

Статистика Роке в "Барселоне"

Бразилец выступал за каталонцев с 2024 по 2025 год. За это время он провёл 16 матчей во всех турнирах и забил два гола.

Сейчас Роке защищает цвета "Палмейраса", а его рыночная стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет 38 миллионов евро.

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