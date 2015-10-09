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Харри Кейн подписал контракт с 35-кратным чемпионом

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Харри Кейн подписал контракт с 35-кратным чемпионом Харри Кейн. Фото: ©depositphotos.com/canno73

Нападающий "Баварии" и сборной Англии по футболу Харри Кейн подписал новый контракт с мюнхенским клубом, передают Vesti.kz.

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Нападающий "Баварии" и сборной Англии по футболу Харри Кейн подписал новый контракт с мюнхенским клубом, передают Vesti.kz.

Новое соглашение 33-летнего форварда с 35-кратным чемпионом Германии рассчитано до 2029 года.

Заявление Кейна

"В "Баварии" я чувствую себя как дома. Мне очень нравятся клуб, болельщики и город Мюнхен. У нас потрясающая команда, а во главе её — замечательный тренер Венсан Компани. Я очень горжусь тем, что являюсь частью этого клуба. Вся моя семья здесь счастлива. Я хотел остаться. Теперь я с оптимизмом смотрю в будущее и хочу завоевать ещё много титулов вместе с этим великим клубом", — приводит слова Кейна официальный сайт "Баварии".

Статистика и достижения Кейна

Кейн выступает за "Баварию" с 2023 года. В составе мюнхенского клуба он дважды становился чемпионом Бундеслиги, завоевал Кубок Германии, а также дважды выиграл Суперкубок страны.

На данный момент на счету нападающего 156 голов и 41 передача в 161 официальном матче за "Баварию". В 2026 году Кейн стал обладателем "Золотого мяа".

Также Кейн является лучшим бомбардиром сборной Англии (91 гол), с которой завоевал бронзу чемпионата мира-2026.

Харри Кейна "лишили" второго "Золотого мяча"


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Турнирная таблица "Чемпионат Германии 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Бавария 8 5 3 0 27-8 18
2 Боруссия-09 Д 8 5 3 0 14-6 18
3 Фрайбург 8 5 1 2 18-10 16
4 РБ Лейпциг 8 5 0 3 22-11 15
5 Вердер 8 4 3 1 17-14 15
6 Байер 8 4 1 3 18-16 13
7 Эльферсберг 8 4 1 3 16-16 13
8 Айнтрахт Фр 8 3 2 3 13-18 11
9 Майнц-05 8 3 1 4 17-17 10
10 Аугсбург 8 2 3 3 18-15 9
11 Штутгарт-1893 8 3 0 5 14-15 9
12 Хоффенхайм 8 3 0 5 14-16 9
13 Кельн 8 2 3 3 9-12 9
14 Падерборн-07 8 2 3 3 6-9 9
15 Гамбург 8 3 0 5 7-19 9
16 Унион 8 1 4 3 7-19 7
17 Шальке-04 8 1 3 4 4-9 6
18 Боруссия М 8 1 1 6 11-22 4

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