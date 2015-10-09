Нападающий "Баварии" и сборной Англии по футболу Харри Кейн подписал новый контракт с мюнхенским клубом, передают Vesti.kz.

Новое соглашение 33-летнего форварда с 35-кратным чемпионом Германии рассчитано до 2029 года.

Заявление Кейна

"В "Баварии" я чувствую себя как дома. Мне очень нравятся клуб, болельщики и город Мюнхен. У нас потрясающая команда, а во главе её — замечательный тренер Венсан Компани. Я очень горжусь тем, что являюсь частью этого клуба. Вся моя семья здесь счастлива. Я хотел остаться. Теперь я с оптимизмом смотрю в будущее и хочу завоевать ещё много титулов вместе с этим великим клубом", — приводит слова Кейна официальный сайт "Баварии".

Статистика и достижения Кейна

Кейн выступает за "Баварию" с 2023 года. В составе мюнхенского клуба он дважды становился чемпионом Бундеслиги, завоевал Кубок Германии, а также дважды выиграл Суперкубок страны.

На данный момент на счету нападающего 156 голов и 41 передача в 161 официальном матче за "Баварию". В 2026 году Кейн стал обладателем "Золотого мяа".

Также Кейн является лучшим бомбардиром сборной Англии (91 гол), с которой завоевал бронзу чемпионата мира-2026.

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