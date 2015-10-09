Суперкомпьютер назвал фаворита Лиги чемпионов после 4-го тура

Суперкомпьютер Opta обновил прогноз на победителя нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов после завершения четвёртого тура общего этапа, сообщают Vesti.kz.

"Арсенал" возглавляет список фаворитов

Главным претендентом на титул аналитическая модель считает лондонский "Арсенал". Вероятность победы "канониров" в Лиге чемпионов оценивается в 22,56 процента.

В пятёрку главных претендентов также вошли:

"Бавария" — 17,74 процента;

"Пари Сен-Жермен" — 12,09 процента;

"Манчестер Сити" — 10,49 процента;

"Барселона" — 9,80 процента.

Таким образом, действующий победитель турнира французский "Пари Сен-Жермен" занимает в прогнозе третью позицию, уступая "Арсеналу" и "Баварии".

ПСЖ лидирует в общем этапе

При этом в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов первое место занимает именно французский клуб. После четырёх матчей ПСЖ набрал 12 очков. Столько же у мадридского "Реала", расположившегося на второй строчке.

"Арсенал" занимает третье место с 10 очками, несмотря на лидерство в прогнозе суперкомпьютера.

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