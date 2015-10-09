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Лига чемпионов
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Суперкомпьютер назвал фаворита Лиги чемпионов после 4-го тура

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Суперкомпьютер назвал фаворита Лиги чемпионов после 4-го тура Кубок Лиги чемпионов УЕФА. Фото: ©Depositphotos/[email protected]

Суперкомпьютер Opta обновил прогноз на победителя нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов после завершения четвёртого тура общего этапа, сообщают Vesti.kz.

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Суперкомпьютер Opta обновил прогноз на победителя нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов после завершения четвёртого тура общего этапа, сообщают Vesti.kz.

"Арсенал" возглавляет список фаворитов

Главным претендентом на титул аналитическая модель считает лондонский "Арсенал". Вероятность победы "канониров" в Лиге чемпионов оценивается в 22,56 процента.

В пятёрку главных претендентов также вошли:

  • "Бавария" — 17,74 процента;
  • "Пари Сен-Жермен" — 12,09 процента;
  • "Манчестер Сити" — 10,49 процента;
  • "Барселона" — 9,80 процента.

Таким образом, действующий победитель турнира французский "Пари Сен-Жермен" занимает в прогнозе третью позицию, уступая "Арсеналу" и "Баварии".

ПСЖ лидирует в общем этапе

При этом в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов первое место занимает именно французский клуб. После четырёх матчей ПСЖ набрал 12 очков. Столько же у мадридского "Реала", расположившегося на второй строчке.

"Арсенал" занимает третье место с 10 очками, несмотря на лидерство в прогнозе суперкомпьютера.

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Турнирная таблица "Лига чемпионов 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 ПСЖ 4 4 0 0 20-5 12
2 Реал М 4 4 0 0 13-7 12
3 Арсенал 4 3 1 0 8-3 10
4 Комо 4 3 0 1 19-6 9
5 Барселона 4 3 0 1 14-6 9
6 Астон Вилла 4 3 0 1 12-6 9
7 Манчестер Сити 4 3 0 1 12-7 9
8 Ливерпуль 4 3 0 1 14-10 9
9 Брюгге 4 3 0 1 11-7 9
10 Спортинг Л 4 3 0 1 8-4 9
11 Бетис 4 3 0 1 8-6 9
12 Боруссия-09 Д 4 3 0 1 7-5 9
13 Бавария 4 2 2 0 12-5 8
14 Штутгарт-1893 4 2 1 1 7-4 7
15 Интер 4 2 0 2 8-6 6
16 ЛАСК Линц 4 2 0 2 10-9 6
17 Манчестер Юнайтед 4 2 0 2 8-8 6
18 Галатасарай 4 2 0 2 8-9 6
19 Фенербахче 4 1 2 1 6-11 5
20 Рома 4 1 1 2 10-8 4
21 Шахтер Д 4 1 1 2 4-4 4
22 Викинг 4 1 1 2 9-10 4
23 Атлетико М 4 1 1 2 4-5 4
24 ПСВ Эйндховен 4 1 1 2 3-4 4
25 Буде-Глимт 4 1 1 2 4-9 4
26 Наполи 4 1 0 3 6-11 3
27 Вильярреал 4 1 0 3 8-14 3
28 АЕК Аф 4 1 0 3 5-11 3
29 РБ Лейпциг 4 1 0 3 5-11 3
30 Сабах 4 1 0 3 4-10 3
31 Фейеноорд 4 1 0 3 4-11 3
32 Ланс 4 1 0 3 4-16 3
33 Славия П 4 0 1 3 5-9 1
34 Лилль 4 0 1 3 4-10 1
35 Порту 3 0 0 3 2-6 0
36 Слован Бр 4 0 0 4 1-17 0

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Чемпионат Англии 2026/27   •   Англия, Ноттингем   •   Регулярный чемпионат, мужчины
7 ноября 22:30   •   не начат
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