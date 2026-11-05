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Головкин обратился к Роналду после его громкого решения

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Головкин обратился к Роналду после его громкого решения Криштиану Роналду. Фото: Depositphotos/mrogowski_photography©

Казахстанский боксёр Геннадий Головкин отреагировал на публикацию португальского футболиста Криштиану Роналду в Instagram о завершении карьеры в национальной сборной, передают Vesti.kz.

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Казахстанский боксёр Геннадий Головкин отреагировал на публикацию португальского футболиста Криштиану Роналду в Instagram о завершении карьеры в национальной сборной, передают Vesti.kz.

Головкин обратился к нападающему на английском языке, отметив его влияние на болельщиков по всему миру.

"Настоящая легенда. Продолжай вдохновлять людей по всему миру. Твоё наследие будет жить вечно!", - написал экс-чемпион мира.

41-летний Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча" (2008, 2013, 2014, 2016, 2017). В составе сборной Португалии он выиграл чемпионат Европы в 2016 году, а также дважды побеждал в Лиге наций УЕФА - в 2019 и 2025 годах. Кроме того, форвард является лучшим бомбардиром в истории национальной команды и рекордсменом по количеству проведённых за неё матчей.

Напомним, в конце сентября Роналду досрочно покинул расположение сборной из-за разногласий с главным тренером Жорже Жезушем. Сообщалось, что футболист остался недоволен решением наставника сократить его игровое время в матчах Лиги наций.

Головкин и Роналду знакомы лично - ранее они сотрудничали в медиапроектах и посещали одни и те же спортивные мероприятия.

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