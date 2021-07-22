"Кайрату" записали поражение 1:3 в матче Лиги конференций

Сегодня, 5 ноября, алматинский "Кайрат" сыграет на выезде с итальянской "Аталантой" в рамках 3-го тура общего этапа Лига конференций сезона-2026/27, передают Vesti.kz.

Встреча пройдёт в Бергамо и начнётся в 22:45 по времени Астаны.

Прямая трансляция матча "Аталанта" - "Кайрат"

По прогнозу искусственного интеллекта, победу одержит "Аталанта" со счётом 3:1.

Почему сформирован такой прогноз:

Разница в классе и фактор поля: несмотря на текущий спад, "Аталанта" обладает куда более качественным и дорогим составом. Матч пройдёт на домашнем стадионе бергамасков, что даёт им колоссальное преимущество.

Запредельная мотивация итальянцев: подопечные Маурицио Сарри не могут победить на протяжении пяти встреч подряд во всех турнирах, включая чувствительное домашнее поражение от Пармы (0:3). Команда обязана реабилитироваться перед своими болельщиками, поэтому с первых минут обрушит шквал атак на ворота гостей.

Проблемы "Кайрата" в обороне и перестановки: алматинский клуб находится в процессе перестройки после неожиданного ухода главного тренера Рафаэля Уразбахтина. Руководит командой исполняющий обязанности Жора Арутюнян. В предыдущем туре еврокубков "жёлто-чёрные" разгромно уступили "Панатинаикосу" (1:5), обнажив серьёзные бреши при оборонительных действиях на высоком уровне.

Шанс на гол престижа: у "Аталанты" сейчас переполнен лазарет, в частности, травмированы ключевые защитники Сеад Колашинац и Томас Кристенсен. Из-за кадровых проблем хозяева регулярно пропускают (например, четыре гола от "Фрозиноне" и два от "Фиорентины"). Казахстанский коллектив умеет играть на контратаках и вполне способен поймать увлекающуюся нападением "Аталанту" на ошибке.

Ранее в Италии назвали количество фанатов "Кайрата" на матч с "Аталантой", а главный тренер хозяев поля Маурицио Сарри оценил уровень казахстанского клуба.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!