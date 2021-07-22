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Лига конференций
Сегодня 11:11
 

В Италии назвали количество фанатов "Кайрата" на матч с "Аталантой"

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В Италии назвали количество фанатов "Кайрата" на матч с "Аталантой" ©ФК "Кайрат"

Стало известно, сколько казахстанских болельщиков поддержит "Кайрат" в матче Лиги конференций против "Аталанты", сообщают Vesti.kz.

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Стало известно, сколько казахстанских болельщиков поддержит "Кайрат" в матче Лиги конференций против "Аталанты", сообщают Vesti.kz.

Как сообщает nonsoloatalanta ожидаеться, что на трибунах в Бергамо будут присутствовать 133 фаната из Казахстана. Учитывая расстояние между двумя странами - около 5450 километров, - это весьма внушительная поддержка.

Напомним, матч "жёлто-чёрных" в рамках четвёртого тура состоится в Бергамо и стартует в 22:45 по казахстанскому времени.

Прямая трансляция матча "Аталанта" - "Кайрат" в Лиге конференций

В оставшихся матчах команда Жоры Арутюняна встретится дома со шведским "Мьельбю" и румынским клубом "Университатя Крайова", а также сыграет в Нидерландах против "Твенте".

На счету "Аталанты" домашняя победа над кипрским "Пафосом" (3:1) и гостевое поражение от амстердамского "Аякса" (2:0).

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Турнирная таблица "Лига конференций 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Панатинаикос 2 2 0 0 7-2 6
2 Лугано 2 2 0 0 8-4 6
3 Бранн 2 2 0 0 6-2 6
4 Трабзонспор 2 2 0 0 6-2 6
5 Твенте 2 2 0 0 5-1 6
6 Монако ФК 2 2 0 0 5-1 6
7 Сент-Трюйден 2 2 0 0 3-0 6
8 Хайдук 2 2 0 0 3-1 6
9 Брайтон энд Хов Альбион 2 1 1 0 4-0 4
10 Копенгаген 2 1 1 0 5-2 4
11 Университатя Кр 2 1 1 0 4-2 4
12 Мьельбю 2 1 1 0 3-1 4
13 Аякс 2 1 0 1 3-2 3
14 Борац Б-Л 2 1 0 1 3-2 3
15 Аталанта 2 1 0 1 3-3 3
16 Брага Спортинг 2 1 0 1 2-3 3
17 Гент КАА 2 1 0 1 1-2 3
18 Фрайбург 2 1 0 1 3-5 3
19 Нордшелланд 2 0 2 0 3-3 2
20 Эгнатия 2 0 2 0 2-2 2
21 Рига(н) 2 0 2 0 2-2 2
22 Црвена Звезда 2 0 1 1 4-5 1
23 ЦСКА Сф 2 0 1 1 3-4 1
24 Яблонец 2 0 1 1 2-3 1
25 Орхус ГФ 2 0 1 1 1-2 1
26 Митьюлланд 2 0 1 1 1-2 1
27 Пафос 2 0 1 1 2-4 1
28 Хартс 2 0 1 1 1-3 1
29 Иберия-1999 2 0 1 1 1-3 1
30 Хетафе 2 0 1 1 3-6 1
31 Кайрат 2 0 1 1 2-6 1
32 Тун 2 0 0 2 0-2 0
33 КуПС Куопио 2 0 0 2 2-6 0
34 Линкольн Ред Импс 2 0 0 2 2-6 0
35 Интер Эскальдес 2 0 0 2 1-5 0
36 Кауно Жальгирис 2 0 0 2 1-8 0

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Лига конференций 2026/27   •   Италия, Бергамо   •   Тур 3, мужчины
Сегодня 22:45   •   не начат
Аталанта
Аталанта
(Бергамо)
- : -
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
Кто победит в основное время?
Аталанта
Ничья
Кайрат
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