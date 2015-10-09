"Барселона" официально решила судьбу Рафиньи

"Барселона" объявила о продлении контракта с вингером сборной Бразилии по футболу Рафиньей, передают Vesti.kz.

Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2030 года.

Пятый сезон в клубе

Бразилец присоединился к "Барселоне" в сезоне-2022/23. С тех пор он провёл 190 матчей, забил 94 гола и выиграл три титула Ла Лиги (2022/23, 2024/25 и 2025/26), один Кубок Короля (2024/25) и три Суперкубка Испании (2022/23, 2024/25 и 2025/26).

Более того, в матче Лиги чемпионов против "Астон Виллы" он сравнялся с Адриано Коррейя, заняв четвёртое место среди бразильцев с наибольшим количеством матчей в истории каталонского клуба.

Потрясающий текущий сезон

Рафинья уже забил 19 голов на стартовом отрезке сезона-2026/27: 15 в Ла Лиге и четыре в Лиге чемпионов УЕФА. Эти показатели делают его лучшим бомбардиром чемпионата Испании на данный момент и одним из главных голеадоров европейского футбола.

Ранее стало известно, что "Барселона" нашла замену Родри за 500 миллионов евро, а нападающий ПСЖ решил продолжить карьеру в каталонском клубе.

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