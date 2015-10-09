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Испания
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"Барселона" официально решила судьбу Рафиньи

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"Барселона" официально решила судьбу Рафиньи Рафинья. Фото: Depositphotos/mrogowski_photography©

"Барселона" объявила о продлении контракта с вингером сборной Бразилии по футболу Рафиньей, передают Vesti.kz.

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"Барселона" объявила о продлении контракта с вингером сборной Бразилии по футболу Рафиньей, передают Vesti.kz.

Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2030 года.

Пятый сезон в клубе

Бразилец присоединился к "Барселоне" в сезоне-2022/23. С тех пор он провёл 190 матчей, забил 94 гола и выиграл три титула Ла Лиги (2022/23, 2024/25 и 2025/26), один Кубок Короля (2024/25) и три Суперкубка Испании (2022/23, 2024/25 и 2025/26).

Более того, в матче Лиги чемпионов против "Астон Виллы" он сравнялся с Адриано Коррейя, заняв четвёртое место среди бразильцев с наибольшим количеством матчей в истории каталонского клуба.

Потрясающий текущий сезон

Рафинья уже забил 19 голов на стартовом отрезке сезона-2026/27: 15 в Ла Лиге и четыре в Лиге чемпионов УЕФА. Эти показатели делают его лучшим бомбардиром чемпионата Испании на данный момент и одним из главных голеадоров европейского футбола.

Ранее стало известно, что "Барселона" нашла замену Родри за 500 миллионов евро, а нападающий ПСЖ решил продолжить карьеру в каталонском клубе.

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Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 11 10 0 1 46-12 30
2 Атлетико М 11 9 1 1 22-8 28
3 Реал М 11 9 0 2 28-10 27
4 Бетис 11 7 2 2 18-15 23
5 Реал Сосьедад 11 6 1 4 20-20 19
6 Севилья 11 5 2 4 17-19 17
7 Атлетик 10 4 3 3 14-10 15
8 Депортиво 11 3 5 3 15-14 14
9 Алавес 11 3 3 5 15-17 12
10 Райо Вальекано 10 3 3 4 15-20 12
11 Сельта 11 2 6 3 10-10 12
12 Хетафе 11 3 3 5 8-16 12
13 Вильярреал 11 3 3 5 15-15 12
14 Эспаньол 11 3 2 6 13-14 11
15 Осасуна 11 3 2 6 11-22 11
16 Расинг 11 3 2 6 15-29 11
17 Леванте 11 2 4 5 16-21 10
18 Эльче 11 2 4 5 14-18 10
19 Валенсия 11 2 3 6 8-17 9
20 Малага 11 0 5 6 8-21 5

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Лига конференций 2026/27   •   Монако, Монако   •   Тур 3, мужчины
6 ноября 01:00   •   не начат
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