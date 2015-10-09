Бокс MMA Футбол Хоккей Азиада
Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Франция
Сегодня 12:31
 

Нападающий ПСЖ решил продолжить карьеру в "Барселоне"

  Комментарии

Поделиться
Нападающий ПСЖ решил продолжить карьеру в "Барселоне" ФК ПСЖ. Фото: ©Depositphotos/m.iacobucci.tiscali.it

Форвард сборной Испании и французского "Пари Сен-Жермен" Ферран Торрес рассматривает возможность возвращения в каталонскую "Барселону" после нескольких месяцев в парижском клубе, передают Vesti.kz.

Поделиться

Форвард сборной Испании и французского "Пари Сен-Жермен" Ферран Торрес рассматривает возможность возвращения в каталонскую "Барселону" после нескольких месяцев в парижском клубе, передают Vesti.kz.

Торрес задумался о возвращении в "Барселону"

По информации El Nacional, 26-летний испанец пересмотрел своё решение о переходе в ПСЖ на фоне спада результативности. После яркого старта, когда нападающий забил семь голов в первых шести матчах, ему не удаётся сохранять прежнюю результативность.

При этом контракт Торреса с парижанами рассчитан до 2031 года. Поэтому для возвращения футболиста каталонцам потребуется договориться с французским клубом.

Ферран Торрес в составе ПСЖФерран Торрес Фото: Depositphotos/[email protected]

Статистика Торреса в ПСЖ и "Барселоне"

В августе 2026 года ПСЖ приобрёл испанца за 48,5 миллиона евро после его успешного выступления на чемпионате мира-2026, где Торрес забил победный гол в финале против сборной Аргентины.

До переезда во Францию Торрес выступал за "Барселону", в составе которой сыграл 207 официальных матчей, забил 65 мячей и выиграл семь трофеев.

В нынешнем сезоне форвард провёл 13 матчей за парижан во всех турнирах, отметился семью голами и одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 55 миллионов евро.

Лидер "Интера" разочаровался в клубе и согласился уйти в "Барселону"

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Франции 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 ПСЖ 9 6 2 1 21-10 20
2 Лилль 9 5 3 1 12-6 18
3 Лион 9 5 2 2 15-7 17
4 Париж 9 5 2 2 16-10 17
5 Ренн Стад 9 5 1 3 20-19 16
6 Марсель Олимпик 9 5 0 4 20-13 15
7 Монако ФК 9 4 3 2 12-10 15
8 Ницца Олимпик 9 4 2 3 13-12 14
9 Ланс 9 4 1 4 16-13 13
10 Брест 9 3 3 3 16-12 12
11 Лорьян 9 3 3 3 7-8 12
12 Тулуза 9 2 4 3 12-13 10
13 Страсбур 9 3 1 5 17-19 10
14 Осер 9 3 1 5 13-23 10
15 Анже 9 2 2 5 9-17 8
16 Труа 9 2 2 5 7-16 8
17 Ле Ман 9 1 4 4 11-18 7
18 Гавр 9 0 2 7 9-20 2

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Англии 2026/27   •   Англия, Ноттингем   •   Регулярный чемпионат, мужчины
7 ноября 22:30   •   не начат
Ноттингем Форест
Ноттингем Форест
(Ноттингем)
- : -
Манчестер Сити
Манчестер Сити
(Манчестер)
Кто победит в основное время?
Ноттингем Форест
Ничья
Манчестер Сити
Проголосовало 8 человек

Реклама

Живи спортом!