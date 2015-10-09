Форвард сборной Испании и французского "Пари Сен-Жермен" Ферран Торрес рассматривает возможность возвращения в каталонскую "Барселону" после нескольких месяцев в парижском клубе, передают Vesti.kz.

Торрес задумался о возвращении в "Барселону"

По информации El Nacional, 26-летний испанец пересмотрел своё решение о переходе в ПСЖ на фоне спада результативности. После яркого старта, когда нападающий забил семь голов в первых шести матчах, ему не удаётся сохранять прежнюю результативность.

При этом контракт Торреса с парижанами рассчитан до 2031 года. Поэтому для возвращения футболиста каталонцам потребуется договориться с французским клубом.

Ферран Торрес Фото: Depositphotos/[email protected]

Статистика Торреса в ПСЖ и "Барселоне"

В августе 2026 года ПСЖ приобрёл испанца за 48,5 миллиона евро после его успешного выступления на чемпионате мира-2026, где Торрес забил победный гол в финале против сборной Аргентины.

До переезда во Францию Торрес выступал за "Барселону", в составе которой сыграл 207 официальных матчей, забил 65 мячей и выиграл семь трофеев.

В нынешнем сезоне форвард провёл 13 матчей за парижан во всех турнирах, отметился семью голами и одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 55 миллионов евро.

Лидер "Интера" разочаровался в клубе и согласился уйти в "Барселону"

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!