Разгром 1:9 и слова об унижении: тренер "Ланса" обратился к футболистам

Главный тренер "Ланса" Янник Каюзак высказался о разгромном домашнем поражении от "Комо" (1:9) в матче четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/27, назвав результат унизительным, сообщают Vesti.kz. При этом итальянский клуб является дебютантом турнира.

- Что вы сказали команде?

- Это останется в раздевалке. Единственное слово, которое приходит на ум - это чувство унижения.

Нас превзошли по всем направлениям. Сразу после матча сложно найти объяснение. Мы сосредоточимся на себе, обсудим всё, разберём, что было хорошо, а что плохо, и начнём готовиться к воскресной игре с "Олимпиком".

Речь идёт о чувстве собственного достоинства. Проблема не только в том, что нам не удалось выполнить план на игру, - такой счёт выходит далеко за рамки тактических просчётов. Нам нужно прийти в себя, собраться, чтобы не было стыдно смотреть на себя в зеркало. Да, я чувствую в себе силы исправить ситуацию. Вы плохо меня знаете, если думаете, что я сдамся. Мы поднимем головы и пойдём дальше, - приводит слова Каюзака RMC Sport.