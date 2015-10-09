Ямаль сотворил шедевр и получил очередное признание в "Барселоне"

19-летний Ламин Ямаль вновь стал автором лучшего гола месяца в "Барселоне", сообщают Vesti.kz.

На этот раз болельщики и клуб отметили эффектный мяч футболиста, который положил начало разгрому "Бетиса" в матче чемпионата Испании.

Встреча состоялась 17 октября на выезде и завершилась победой каталонцев со счётом 5:2. Ямаль открыл счёт на стадионе "Ла-Картуха", продемонстрировав впечатляющую технику.

Воспитанник "Ла Масии" эффектно разобрался с Факундо Берналем, обыграв соперника пяткой, а затем с края штрафной площади нанес точный удар своей рабочей левой ногой. Голкипер "Бетиса" Альваро Вальес оказался бессилен помешать мячу оказаться в сетке.

A worthy winner of goal of the month. Take a bow, Lamine Yamal. #LaLigaHighlights https://t.co/Pq6U2eBDVo — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 9, 2026

Отметим, что Ямаль выступает за основную команду "Барселоны" с апреля 2023 года.

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