Форвард "Реала" допустил уход из клуба зимой

Нападающий сборной Бразилии Эндрик Фелипе не исключает уход из мадридского "Реала" в зимнее трансферное окно, передают Vesti.kz.

Эндрик может уйти из "Реала" в январе

20-летний форвард подчеркнул, что счастлив в "королевском клубе", однако в первую очередь желает совершенствоваться, выходя на поле.

"Я не знаю, что произойдёт в январе; это в руках Бога. Я только прошу того, что лучше всего для моей карьеры. Что суждено случиться, то и случится. Я буду держать ноги на земле и продолжать выкладываться на все сто. Мадрид — прекрасный город, но я всегда буду делать всё возможное, чтобы продвигать свою карьеру", - цитирует слова Эндрика журналист Каэ Мота.

Эндрик Фелипе Фото: Depositphotos/m.iacobucci.tiscali.it

У Эндрика не набралось и двух полных матчей за "Реал"

В текущем сезоне молодой бразилец сыграл за "Реал" всего 141 минуту, забив один гол и отдав одну результативную передачу.

Похожая ситуация складывалась в прошлой кампании. Тогда Эндрик покинул клуб в январе и на полгода отправился во французский "Лион", где быстро стал ключевым игроком.

Не исключено, что сценарий повторится и форвард снова уйдёт в аренду. Однако ранее главный тренер мадридцев Жозе Моуринью заявил о нежелании отпускать бразильца в другие клубы.

Эндрик стал игроком "Реала" в 2024 году, когда испанский клуб заплатил "Палмейрасу" 47,5 миллиона евро за его трансфер. Контракт нападающего со "сливочными" действует до 2030 года.

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