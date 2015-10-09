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Форвард "Реала" допустил уход из клуба зимой

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Форвард "Реала" допустил уход из клуба зимой ФК "Реал" Мадрид 2026/27. Фото: ©Depositphotos/mrogowski_photography

Нападающий сборной Бразилии Эндрик Фелипе не исключает уход из мадридского "Реала" в зимнее трансферное окно, передают Vesti.kz.

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Нападающий сборной Бразилии Эндрик Фелипе не исключает уход из мадридского "Реала" в зимнее трансферное окно, передают Vesti.kz.

Эндрик может уйти из "Реала" в январе

20-летний форвард подчеркнул, что счастлив в "королевском клубе", однако в первую очередь желает совершенствоваться, выходя на поле.

"Я не знаю, что произойдёт в январе; это в руках Бога. Я только прошу того, что лучше всего для моей карьеры. Что суждено случиться, то и случится. Я буду держать ноги на земле и продолжать выкладываться на все сто. Мадрид — прекрасный город, но я всегда буду делать всё возможное, чтобы продвигать свою карьеру", - цитирует слова Эндрика журналист Каэ Мота.

Эндрик Фелипе в составе Эндрик Фелипе Фото: Depositphotos/m.iacobucci.tiscali.it

У Эндрика не набралось и двух полных матчей за "Реал"

В текущем сезоне молодой бразилец сыграл за "Реал" всего 141 минуту, забив один гол и отдав одну результативную передачу.

Похожая ситуация складывалась в прошлой кампании. Тогда Эндрик покинул клуб в январе и на полгода отправился во французский "Лион", где быстро стал ключевым игроком.

Не исключено, что сценарий повторится и форвард снова уйдёт в аренду. Однако ранее главный тренер мадридцев Жозе Моуринью заявил о нежелании отпускать бразильца в другие клубы.

Эндрик стал игроком "Реала" в 2024 году, когда испанский клуб заплатил "Палмейрасу" 47,5 миллиона евро за его трансфер. Контракт нападающего со "сливочными" действует до 2030 года.

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Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 12 11 0 1 48-13 33
2 Реал М 12 10 0 2 31-10 30
3 Атлетико М 12 9 1 2 23-10 28
4 Бетис 12 8 2 2 20-15 26
5 Реал Сосьедад 12 7 1 4 21-20 22
6 Севилья 12 5 3 4 17-19 18
7 Атлетик 11 4 4 3 15-11 16
8 Депортиво 12 3 6 3 15-14 15
9 Вильярреал 12 4 3 5 17-15 15
10 Расинг 12 4 2 6 17-30 14
11 Сельта 12 2 7 3 10-10 13
12 Алавес 12 3 4 5 15-17 13
13 Райо Вальекано 11 3 3 5 15-21 12
14 Осасуна 12 3 3 6 12-23 12
15 Эспаньол 12 3 3 6 13-14 12
16 Хетафе 12 3 3 6 8-18 12
17 Леванте 12 2 5 5 16-21 11
18 Эльче 12 2 4 6 14-20 10
19 Валенсия 12 2 3 7 8-20 9
20 Малага 12 0 5 7 9-23 5

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