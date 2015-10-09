Бокс MMA Футбол Хоккей Азиада
Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Сборные
Сегодня 13:41
 

Драматичным камбэком с голом на 92-й минуте обернулся матч сборной Узбекистана

  Комментарии

Поделиться
Драматичным камбэком с голом на 92-й минуте обернулся матч сборной Узбекистана Юношеская сборная Узбекистана (U-17) по футболу. Фото: ©Uzbekistan Football Association

Юношеская сборная Узбекистана U-17 избежала поражения в контрольном матче против сверстников из Эквадора, вырвав ничью со счётом 1:1 благодаря голу в компенсированное время, передают Vesti.kz.

Поделиться

Юношеская сборная Узбекистана U-17 избежала поражения в контрольном матче против сверстников из Эквадора, вырвав ничью со счётом 1:1 благодаря голу в компенсированное время, передают Vesti.kz.

Узбекистан спасся на последних минутах

Встреча проходила в рамках подготовки узбекистанской команды к предстоящему чемпионату мира среди юношей. Соперники долго не могли открыть счёт, однако на 61-й минуте сборная Эквадора всё же вышла вперёд.

Узбекистанцы не опустили руки и продолжили искать возможности для ответного гола. Их настойчивость принесла результат уже в компенсированное время: на 90+2-й минуте Хабибуллох Тохиров поразил ворота соперника и установил окончательный счёт — 1:1.

Таким образом, юношеская сборная Узбекистана завершила контрольную встречу с ничейным результатом, избежав поражения благодаря позднему голу Тохирова.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Лига наций 2026/27   •   Турция   •   Групповой этап, мужчины
12 ноября 22:00   •   не начат
Турция
Турция
- : -
Бельгия
Бельгия
Кто победит в основное время?
Турция
Ничья
Бельгия
Проголосовало 129 человек

Реклама

Живи спортом!