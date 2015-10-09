Драматичным камбэком с голом на 92-й минуте обернулся матч сборной Узбекистана

Юношеская сборная Узбекистана U-17 избежала поражения в контрольном матче против сверстников из Эквадора, вырвав ничью со счётом 1:1 благодаря голу в компенсированное время, передают Vesti.kz.

Узбекистан спасся на последних минутах

Встреча проходила в рамках подготовки узбекистанской команды к предстоящему чемпионату мира среди юношей. Соперники долго не могли открыть счёт, однако на 61-й минуте сборная Эквадора всё же вышла вперёд.

Узбекистанцы не опустили руки и продолжили искать возможности для ответного гола. Их настойчивость принесла результат уже в компенсированное время: на 90+2-й минуте Хабибуллох Тохиров поразил ворота соперника и установил окончательный счёт — 1:1.

Таким образом, юношеская сборная Узбекистана завершила контрольную встречу с ничейным результатом, избежав поражения благодаря позднему голу Тохирова.

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