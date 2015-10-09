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Звезда сборной Грузии может покинуть европейский гранд

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Звезда сборной Грузии может покинуть европейский гранд Сборная Грузии по футболу. Фото: ©instagram.com/nakrebi

Вратарь сборной Грузии Георгий Мамардашвили может задуматься об уходе из английского "Ливерпуля", если руководство продлит контракт с бразильцем Алисоном Бекером, передают Vesti.kz.

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Вратарь сборной Грузии Георгий Мамардашвили может задуматься об уходе из английского "Ливерпуля", если руководство продлит контракт с бразильцем Алисоном Бекером, передают Vesti.kz.

Мамардашвили может сменить клуб

По информации журналиста Sky Sports Винни О'Коннора, возможное продление соглашения с 34-летним Алисоном способно повлиять на будущее грузинского голкипера. Если бразилец останется в команде ещё на несколько лет, Мамардашвили, вероятно, рассмотрит варианты продолжения карьеры в другом клубе.

"Если стороны договорятся о продлении Алиссона и его пребывания в команде (в итоге оно может превысить девять лет), Георгию Мамардашвили, возможно, придётся принять решение относительно своего собственного будущего.

Учитывая, что ему 26 лет и с момента перехода летом 2024 года он был лишь дублёром, неудивительно, если он захочет сменить клуб, чтобы получать постоянную игровую практику в основном составе — такую ​​же, какая была у него в "Валенсии", — заявил источник.

Георгий Мамардашивили в составе Георгий Мамардашивили Фото: Depositphotos/[email protected]

Статистика Мамардашвили в текущем сезоне

"Ливерпуль" приобрёл грузинского вратаря у "Валенсии" летом 2024 года за 30 миллионов евро. Однако после перехода Мамардашвили не удалось закрепиться в статусе основного голкипера английской команды.

В нынешнем сезоне 26-летний футболист провёл два матча в Кубке английской лиги, в которых пропустил два мяча.

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Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 10 9 0 1 15-5 27
2 Брайтон энд Хов Альбион 10 7 1 2 26-7 22
3 Манчестер Сити 10 7 0 3 21-13 21
4 Ливерпуль 10 5 3 2 14-10 18
5 Челси 10 5 1 4 19-16 16
6 Эвертон 10 4 4 2 12-10 16
7 Борнмут 10 4 3 3 16-14 15
8 Брентфорд 10 3 5 2 16-11 14
9 Лидс Юнайтед 10 3 5 2 10-8 14
10 Астон Вилла 10 3 4 3 14-17 13
11 Тоттенхэм Хотспур 10 3 3 4 10-11 12
12 Ньюкасл Юнайтед 10 3 3 4 13-16 12
13 Халл Сити 10 2 5 3 11-11 11
14 Ипсвич 10 3 2 5 15-20 11
15 Фулхэм 10 2 4 4 10-12 10
16 Ноттингем Форест 10 2 3 5 9-13 9
17 Ковентри Сити 10 3 0 7 10-19 9
18 Манчестер Юнайтед 10 1 5 4 14-19 8
19 Сандерленд 10 2 2 6 8-17 8
20 Кристал Пэлас 10 2 1 7 10-24 7

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