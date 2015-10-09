Луис Энрике определился с новичком на замену Кварацхелии

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике рассматривает варианты усиления атаки своей команды после серьёзной травмы Хвичи Кварацхелии. Одним из кандидатов на переход в январе 2027 года стал вингер мюнхенской "Баварии" Луис Диас, передают Vesti.kz.

По информации источника, 29-летний колумбиец может заинтересовать французский клуб, однако подтверждённых переговоров пока нет. ПСЖ необходимо, как можно скорее, найти замену Кварацхелии, который получил разрыв передней крестообразной связки правого колена в матче Лиги чемпионов с "Барселоной" и, вероятно, больше не сыграет в этом сезоне.

Диас может покинуть "Баварию"

Луис Диас перешёл в немецкий клуб из "Ливерпуля" летом 2025 года примерно за 70 миллионов евро. Его контракт рассчитан до июня 2029-го.

В текущем сезоне колумбиец забил пять голов и отдал одну результативную передачу в 11 матчах. 21 октября он получил мышечную травму в игре с "Арсеналом". Ожидается, что футболист вернётся во второй половине ноября.

"Бавария" следит за молодым вингером

По информации Sky Germany, мюнхенцы, в свою очередь, следят за 18-летним польским вингером "Порту" Оскаром Петушевски. Его контракт действует до 2031 года, а сумма отступных составляет 60 миллионов евро.

"Бавария" рассматривает футболиста как вариант усиления атаки летом следующего года. При этом его возможный переход не гарантирует ухода Диаса.

Решение по трансферу Диаса будет зависеть от его восстановления и готовности "Баварии" вести переговоры в январе.

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