Бокс MMA Футбол Хоккей Азиада
Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Сборные
Сегодня 22:00
 

Назван главный кандидат на капитанскую повязку в сборной Португалии после ухода Роналду

  Комментарии

Поделиться
Назван главный кандидат на капитанскую повязку в сборной Португалии после ухода Роналду Криштиану Роналду. Фото: Depositphotos/dmytro.larin.gmail.com©

Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш объявил имена футболистов, которые будут выводить национальную команду на поле с капитанской повязкой после завершения международной карьеры Криштиану Роналду, передают Vesti.kz.

Поделиться

Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш объявил имена футболистов, которые будут выводить национальную команду на поле с капитанской повязкой после завершения международной карьеры Криштиану Роналду, передают Vesti.kz.

По словам Жезуша, в сборной продолжит действовать традиционный принцип преемственности, согласно которому капитанский статус определяется наибольшим количеством проведённых матчей.

Жезуш выделил пятерку лидеров, которые станут ключевыми претендентами на капитанство:

• Бернарду Силва ("Реал") - первый в очереди благодаря наибольшему числу игр за сборную (115).
• Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед").
• Рубен Диаш ("Манчестер Сити").
• Жоау Канселу ("Барселона").
• Рубен Невеш ("Аль-Хиляль").

"Тренер не выбирает капитанов команды - их выбирают по количеству матчей за национальную команду. На данный момент пять игроков имеют наибольшее количество матчей за сборную. Интересно, что все они когда-то были моими игроками в клубах, где я тренировал, и поэтому логика останется прежней: капитаном станет игрок с наибольшим количеством матчей за сборную после Роналду", - цитирует Жезуша A Bola.

Напомним, что 14 и 17 ноября Португалия сыграет в Лиге наций с Данией (дома) и Уэльсом (в гостях) соответственно.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Италии 2026/27   •   Италия, Генуя   •   Регулярный чемпионат, мужчины
8 ноября 19:00   •   не начат
Дженоа
Дженоа
(Генуя)
- : -
Милан
Милан
(Милан)
Кто победит в основное время?
Дженоа
Ничья
Милан
Проголосовало 28 человек

Реклама

Живи спортом!