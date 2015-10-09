Назван главный кандидат на капитанскую повязку в сборной Португалии после ухода Роналду

Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш объявил имена футболистов, которые будут выводить национальную команду на поле с капитанской повязкой после завершения международной карьеры Криштиану Роналду, передают Vesti.kz.
По словам Жезуша, в сборной продолжит действовать традиционный принцип преемственности, согласно которому капитанский статус определяется наибольшим количеством проведённых матчей.
Жезуш выделил пятерку лидеров, которые станут ключевыми претендентами на капитанство:
• Бернарду Силва ("Реал") - первый в очереди благодаря наибольшему числу игр за сборную (115).
• Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед").
• Рубен Диаш ("Манчестер Сити").
• Жоау Канселу ("Барселона").
• Рубен Невеш ("Аль-Хиляль").
"Тренер не выбирает капитанов команды - их выбирают по количеству матчей за национальную команду. На данный момент пять игроков имеют наибольшее количество матчей за сборную. Интересно, что все они когда-то были моими игроками в клубах, где я тренировал, и поэтому логика останется прежней: капитаном станет игрок с наибольшим количеством матчей за сборную после Роналду", - цитирует Жезуша A Bola.
Напомним, что 14 и 17 ноября Португалия сыграет в Лиге наций с Данией (дома) и Уэльсом (в гостях) соответственно.
Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!
Дженоа
(Генуя)
Милан
(Милан)
Реклама