Бокс MMA Футбол Хоккей Азиада
Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Мировой футбол
Сегодня 21:20
 

Назван футболист, который ближе всего к уровню Месси

  Комментарии

Поделиться
Назван футболист, который ближе всего к уровню Месси Лионель Месси. Фото: Depositphotos/thenews2.com©

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд выразил своё восхищение вингером "Барселоны" Ламином Ямалем, передают Vesti.kz.

Поделиться

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд выразил своё восхищение вингером "Барселоны" Ламином Ямалем, передают Vesti.kz.

"Ближе всего к уровню Месси"

"Если он выиграет семь "Золотых мячей", я не удивлюсь. Перед тем, как уйти из "Барселоны", я сказал ему, что играл с серьёзными талантами, но он выше их всех. Он ближе всего к уровню Месси по мере того, как проходят годы", - цитирует британца The Touchline.

Напомним, что Рэшфорд предыдущий сезон провёл на правах аренды в "Барселоне". Каталонцы не стали выкупать его трансфер у "Манчестер Юнайтед" за 30 миллионов евро и он вернулся в английский клуб.

Ямаль был одним из номинантов на "Золотой мяч"-2026, но его выиграл форвард "Баварии" Харри Кейн. При этом представитель "Барселоны" в третий раз подряд получил награду лучшему молодому футболисту мира в возрасте до 21 года.

Ямаль в текущем сезоне сыграл 15 матчей во всех клубных турнирах, забил 13 голов и сделал 11 результативных передач.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Италии 2026/27   •   Италия, Милан   •   Регулярный чемпионат, мужчины
8 ноября 22:00   •   не начат
Интер
Интер
(Милан)
- : -
Комо
Комо
(Комо)
Кто победит в основное время?
Интер
Ничья
Комо
Проголосовало 17 человек

Реклама

Живи спортом!