"Реал" присмотрел в Англии нового вратаря вместо Куртуа

24-летний японский голкипер Дзион Судзуки, перешедший летом в "Астон Виллу" из "Пармы" за 30 миллионов евро на замену Эмилиано Мартинесу, привлёк внимание европейских грандов, передают Vesti.kz.

По информации TEAMtalk, его надёжная игра и выдающийся первый пас стали ключевыми факторами интереса со стороны ведущих команд.

Интерес со стороны ПСЖ и "Реала"

• ПСЖ рассматривал трансфер японца ещё летом, но сделал ставку на Матвея Сафонова и Лукаса Шевалье. Сейчас парижане сохраняют интерес к Судзуки, несмотря на наличие двух голкиперов.

• "Реал" готовит новый контракт для Тибо Куртуа, однако скауты клуба уже ведут Судзуки в качестве долгосрочной перспективы.

Клубы АПЛ изучают рынок

• "Манчестер Сити" и "Арсенал" следят за игроком в рамках долгосрочного планирования вратарской линии.

• "Ливерпуль" ищет преемника Алиссону Бекеру. Несмотря на трансфер Георгия Мамардашвили и скорый приход Люкки Брюгманса (в 2027 году), грузинский вратарь не считается прямой заменой бразильцу, поэтому Судзуки остаётся в шорт-листе.

• "Тоттенхэм" рассматривает возможность трансфера в 2027 году из-за сомнений в долгосрочных перспективах Антонина Кински.

Позиция "Астон Виллы" и потенциальный рекорд

Бирмингемский клуб не испытывает давления и не намерен продавать игрока, считая его главным вратарским талантом мира. Однако в случае предметных торгов Судзуки может побить трансферный рекорд Кепы Аррисабалаги (70 миллионов евро) и стать самым дорогим голкипером в истории футбола.

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