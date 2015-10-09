"Кайсар" и "Женис" подозревали в обмене матчами? В столичном клубе раскрыли правду

Исполнительный директор "Жениса" Айдын Кожахмет в интервью корреспонденту Vesti.kz дал разъяснение по поводу слов советника директора "Кайсара" Айбека Кабылши, которые касались очных матчей команд в чемпионате и Кубке Казахстана.

Отметим, что "Кайсар" и "Женис" в этом сезоне встречались в полуфинале Кубка Казахстана, а также в матчах чемпионата страны. В Кубке страны "Кайсар" одержал победу по сумме двух встреч, в то время как в заключительном туре КПЛ-2026 "Женис" обыграл "Кайсар", что привело к вылету кызылординского клуба в первую лигу.

- Айбек Кабылша (советник директора кызылординского "Кайсара" ) в интервью YouTube-каналу Nursultan QurmaN сказал, что у вас был с ним разговор, где вы, по его словам, заявили: "Отдайте нам Кубок, ведь в последнем туре вы играете с нами, на кону важные три очка". Скажите, был ли действительно такой разговор?

- В подкасте, где выступал Айбек, он сказал совсем иначе, а не так, как это было напечатано потом в одном из пабликов. Ведущий того подкаста Нурсултан Курман задал ему вопрос о том, слышал ли он о слухах, что "Женис" якобы просил "Кайсар" отдать матч за Кубок взамен на три очка в чемпионате. К сожалению, Нурсултан перебил Айбека в тот момент, когда он начал отвечать, сбил его с мысли и вообще Айбек даже не называл моего имени, он сказал: "Была встреча с одним из руководителей, на которой мы говорили ...". И в этот момент Айбека перебили. А теперь расскажу, что было на самом деле на нашей встрече с Айбеком Кабылшой. Мы действительно встречались с ним за два дня до очной встречи "Жениса" и "Кайсара" в заключительном туре КПЛ. Наша встреча началась с шуток, но Айбек пришел на нее, как будто разведчик. Спрашивал, какой у нас настрой, будем ли биться в этой игре. Я сказал, что у нас даже травмированный Андрия Филиппович хочет выйти "на уколах" и сыграть против "Кайсара". На это Айбек в шутку мне сказал: "Хорошо, пусть выйдет Филиппович и еще десять дублеров". На это я тоже в шутку ответил: "Тогда вам надо было нам полуфинал Кубка отдать и вы бы у нас три очка в чемпионате забрали". Это был диалог исключительно в шутливой манере и как раз об этом Айбек хотел сказать в подкасте Курмана, но его тогда сбили с мысли. Очевидно, что реальности такой сценарий был бы невозможен. Ответный полуфинал Кубка проходил в августе, а наша встреча с Айбеком состоялась в октябре. И надо учитывать, что в августе "Кайсар" вообще не находился в зоне аутсайдеров, никто даже не мог представить, что они вылетят, на тот момент главными претендентами на вылет были "Алтай", "Жетысу" и "Иртыш". Поэтому мы не могли даже в теории сделать такого предложения "Кайсару", исходя из их положения в таблице. Кроме того, "Кайсар", как и "Женис", ставил перед собой цель выйти в финал Кубка Казахстана. Это самый короткий путь к еврокубкам. Они мечтали об этом так же, как и мы. И предлагать им разменять финал Кубка на три очка в чемпионате на тот момент - это выглядело как неравноценный обмен. И в целом за весь период нашей работы в "Женисе" ни разу не было матчей с участием нашей команды, где сценарий игры был предрешен. Даже когда намекали, что мы якобы отдадим какой-то матч, мы всегда доказывали обратное и добывали результат. А эта ситуация с Айбеком Кабылшой сложилась из-за того, что у нас расплодилось слишком много непрофессиональных изданий, которые себя приравнивают к СМИ. Я не против, чтобы наш футбол максимально подробно освещали, но ребята без должного образования, без опыта редакторской работы просто неправильно интерпретировали слова Айбека и наш разговор с ним, вырвали все из контекста и хайпанули. Но теперь они рискуют нарваться на судебный иск с моей стороны, поскольку они опубликовали мою фотографию и написали как о свершившемся факте, что я предлагал такой-то сценарий.

- После этого заявления Кабылши обращались ли к вам из КФФ за разъяснениями?

- Нет, из КФФ ко мне никто не обращался, все прекрасно понимают, что ситуация не стоит выеденного яйца, просто люди придумали новость, которая не имеет под собой почвы.

- Очевидно, что слова, неверно поданные пабликом от Кабылши, так или иначе влияют на вашу личную репутацию и репутацию всего клуба "Женис". Как вы на это будете реагировать?

- Если ребята из паблика, которые опубликовали тот пост, не принесут публичные извинения и опровержения, естественно, я обращусь в суд. Очевидно, что это будет выигрышное дело, тут даже не надо быть юристами. И еще добавлю, на днях я побывал на телевизионной программе Айбека Кабылши, где мы подробно, глядя друг другу в глаза, все обсудили. Затем я побывал на подкасте того же Нурсултана Курмана, который, по сути, заварил эту кашу, но и с ним мы все подробно разобрали и объяснились. Надо сказать, что сам Айбек Кабылша, когда эта новость появилась в паблике, сразу же написал им в комментариях, что это неверная интерпретация его слов и что никто к нему с таким предложением не обращался.

Добавим, что "Кайсар" занял последнее, 16-е место в КПЛ, а "Женис" финишировал на восьмой позиции в чемпионате Казахстана. В финале Кубка страны кызылординцы крупно уступили "Ордабасы" - 1:4.

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