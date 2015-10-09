Агент рассказал о будущем лучшего ассистента КПЛ из "Актобе"

Аргентинский полузащитник Агутин Пасторица стал одним из немногих легионеров "Актобе", который оправдал надежды болельщиков в сезоне-2026. В беседе с корреспондентом Vesti.kz представитель игрока Мамука Ломидзе высказался о ситуации с его контрактом.

Легионер по прозвищу "Пибе" провел в чемпионате Казахстана 26 матчей, забил два гола и отдал девять голевых передач. Аргентинец вместе с полузащитником "Астаны" Бауыржаном Исламханом стал лучшим ассистентом КПЛ.

"Пибе провел качественный сезон, стал лучшим ассистентом чемпионата Казахстана, его все устраивает в "Актобе" и у него есть действующий контракт. Думаю, в клубе также довольны влиянием игрока, и в следующем сезоне команда будет решать высокие задачи", - заявил агент.

Отметим, что ранее стало известно об уходе из "Актобе" нескольких игроков сборной Казахстана и одного из легионеров.

Пасторица большую часть карьеры провёл за границей, преимущественно в Испании. С 2013 по 2025 год выступал за "Понтеведра" и "Арентейро", становился чемпионом третьего дивизиона, а также дебютировал в Ла Лиге за "Бетис".

Помимо этого, аргентинец играл за "Оуренсе", "Корухо", "Овьедо" и "Бургос", а перед переходом в "Актобе" защищал цвета "Культураль Леонеса" в Сегунде. Также в его карьере есть опыт выступлений за молодежную сборную Аргентины (U20).

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!