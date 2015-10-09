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"Актобе" расстанется с грузинским легионером и игроками сборной Казахстана

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"Актобе" расстанется с грузинским легионером и игроками сборной Казахстана Георги Зария. Фото: ФК "Актобе"©

Ближайшее межсезонье для "Актобе" вновь будет достаточно насыщенным - уже сейчас некоторые игроки на грани ухода из клуба. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, кто именно близок к смене клубной прописки. 

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Ближайшее межсезонье для "Актобе" вновь будет достаточно насыщенным - уже сейчас некоторые игроки на грани ухода из клуба. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, кто именно близок к смене клубной прописки. 

Ранее о своем уходе из "Актобе" публично объявил португальский полузащитник Нани. Также ожидается, что клуб не будет продлевать соглашение с грузинским полузащитником Георги Зарией, который во многом разочаровал своей игрой и состоянием формы руководство и тренерский штаб. 

Кроме того, сами настроены уйти из "Актобе" после окончания контрактов кандидаты в сборную Казахстана: Темирлан Ерланов, Талгат Кусяпов и Багдат Каиров . Неопределённость есть и по другим кандидатурам среди казахстанцев, в их числе полузащитник Еркебулан Сейдахмет и нападающий Абат Аймбетов

При этом в "Актобе" есть костяк игроков, на которых рассчитывают в будущем году, среди них - Александр Заруцкий, Иван Ордец, Яни Атанасов, Георгий Жуков, Агустин Пасторица и Артур Шушеначев. Хотя в случае с последним у нападающего есть сомнения по поводу будущего и многое будет зависеть от того, кто будет тренером "Актобе" в сезоне-2027. 

Напомним, что по итогам прошлого сезона "Актобе" занял пятое место в турнирной таблице КПЛ и не сумел квалифицироваться в еврокубки. 

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