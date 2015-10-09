ФК "Актобе" сделал заявление о будущем Нани

Легендарный португальский футболист Луиш Нани, в нынешнем сезоне выступавший за "Актобе", объявил о завершении профессиональной карьеры, сообщают Vesti.kz.

В казахстанском клубе тепло отреагировали на решение звёздного игрока, отметив его вклад в команду и особое отношение к болельщикам.

Знаменитый футболист присоединился к "красно-белым" только в этом году.

В клубе отметили, что Нани запомнился не только мастерством на поле и профессиональным отношением к делу, но и скромностью, щедростью и уважением к поклонникам. Футболист неоднократно признавался в социальных сетях в тёплых чувствах к Актобе и его жителям.

При этом завершение игровой карьеры не означает, что португалец окончательно прощается с городом. Нани намерен вернуться в Актобе в следующем году, чтобы вновь встретиться с местными болельщиками.

"Луиш, спасибо за твой вклад в футбол! В Актобе тебя всегда будут встречать с распростёртыми объятиями!" - говорится в сообщении клуба.

39-летний португалец провёл 26 матчей во всех турнирах, забив три гола и сделав пять ассистов.

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