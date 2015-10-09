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Определён лучший нападающий мира: Ямаль - 2-й, Кейн -5-й, а Роналду - 8-й

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Определён лучший нападающий мира: Ямаль - 2-й, Кейн -5-й, а Роналду - 8-й Ламин Ямаль. Фото: ©depositphotos.com/mrogowski_photography

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) назвала лучших нападающих мира в прошлом сезоне, сообщают Vesti.kz.

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Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) назвала лучших нападающих мира в прошлом сезоне, сообщают Vesti.kz.

Рейтинг был составлен при опросе 19 806 игроков со всего мира. Так, первое место в голосовании занял нападающий мадридского "Реала" и сборной Франции Килиан Мбаппе.

На второй позиции расположился вингер "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль. Тройку лучших замкнул легендарный аргентинец Лионель Месси из "Интер Майами".

Новоиспечённый обладатель "Золотого мяча" - английский нападающий мюнхенской "Баварии" Харри Кейн стал только пятым.

Топ-10 лучших нападающих мира по версии FIFPro выглядит так:

  1. Килиан Мбаппе ("Реал" Мадрид/Франция)
  2. Ламин Ямаль ("Барселона"/Испания)
  3. Лионель Месси ("Интер Майами"/Аргентина)
  4. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"/Норвегия)
  5. Харри Кейн ("Бавария"/Англия)
  6. Майкл Олисе ("Бавария"/Франция)
  7. Хвича Кварацхелия (ПСЖ/Грузия)
  8. Криштиану Роналду ("Аль-Наср"/Португалия)
  9. Усман Дембеле (ПСЖ/Франция)
  10. Рафинья ("Барселона"/Бразилия)

Ранее FIFPro представила свою символическую команду года, куда не вошли Кейн и Роналду.

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