Определён лучший нападающий мира: Ямаль - 2-й, Кейн -5-й, а Роналду - 8-й

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) назвала лучших нападающих мира в прошлом сезоне, сообщают Vesti.kz.

Рейтинг был составлен при опросе 19 806 игроков со всего мира. Так, первое место в голосовании занял нападающий мадридского "Реала" и сборной Франции Килиан Мбаппе.

На второй позиции расположился вингер "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль. Тройку лучших замкнул легендарный аргентинец Лионель Месси из "Интер Майами".

Новоиспечённый обладатель "Золотого мяча" - английский нападающий мюнхенской "Баварии" Харри Кейн стал только пятым.

Топ-10 лучших нападающих мира по версии FIFPro выглядит так:

Килиан Мбаппе ("Реал" Мадрид/Франция) Ламин Ямаль ("Барселона"/Испания) Лионель Месси ("Интер Майами"/Аргентина) Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"/Норвегия) Харри Кейн ("Бавария"/Англия) Майкл Олисе ("Бавария"/Франция) Хвича Кварацхелия (ПСЖ/Грузия) Криштиану Роналду ("Аль-Наср"/Португалия) Усман Дембеле (ПСЖ/Франция) Рафинья ("Барселона"/Бразилия)

Ранее FIFPro представила свою символическую команду года, куда не вошли Кейн и Роналду.

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