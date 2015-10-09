Лионель Месси обновил рекорд и оторвался от Криштиану Роналду

Нападающий американского "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси обновил рекорд по числу попаданий в сборную года от Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro), передают Vesti.kz.

Месси оторвался от Роналду

Ранее FIFPro представила свою символическую команду года, составленную при участии 19 806 игроков со всего мира. Месси был включен в неё впервые с 2023-го.

Это 18-е попадание аргентинца в сборную FIFPro. На втором месте по этому показателю идёт португалец Криштиану Роналду (15), на третьем – испанец Серхио Рамос (11).

Команда года по версии FIFPro

Вратарь: Давид Райя ("Арсенал");

Защитники: Пау Кубарси ("Барселона"), Ашраф Хакими (ПСЖ), Нуну Мендеш (ПСЖ);

Полузащитники: Джуд Беллингем ("Реал" Мадрид), Родри ("Манчестер Сити"/"Барселона"), Витинья (ПСЖ);

Нападающие: Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"), Килиан Мбаппе ("Реал" Мадрид), Лионель Месси ("Интер Майами"), Ламин Ямаль ("Барселона").

Кейн отметился со знаком минус

При этом новоиспечённый обладатель "Золотого мяча" - Харри Кейн оказался вне списка. Нападающий мюнхенской "Баварии" занял пятое место среди нападающих, получив 27,6 процента голосов.

Сборная года от FIFPro составляется с 2005-го. Обладатель "Золотого мяча" не попал в команду впервые за все время.

Роналду обошёл обладателя "Золотого мяча"

Португалец при определении лучших форвардов для сборной года от FIFPro получил больше голосов, чем обладатель "Золотого мяча"-2025 - француз Усман Дембеле.

Так, Роналду расположился на восьмом месте с результатом 13,2 процента голосов, а Дембеле (9,3%) - девятом. Замкнул десятку Рафинья из "Барселоны" (7,5%).

Больше форварда саудовского "Аль-Насра" голосов набрали Майкл Олисе из "Баварии" (15,6%) и Хвича Кварацхелия из ПСЖ (14,4%).

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