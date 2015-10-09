Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер, вероятно, завершит профессиональную карьеру в составе мюнхенского гранда по окончании нынешнего сезона, передают Vesti.kz.

Нойер может уйти из футбола после сезона

Действующий контракт 40-летнего вратаря с мюнхенским клубом рассчитан до середины 2027 года. По информации журналиста Максимилиана Коха, внутри "Баварии" практически не сомневаются, что после завершения сезона голкипер повесит бутсы на гвоздь. Для легендарного футболиста уже готовят прощальное интервью.

При этом ожидается, что после восстановления от травмы Нойер вернётся в основной состав и сохранит статус первого номера команды до конца сезона.

Нойер — легенда "Баварии"

За годы выступлений в Мюнхене немец стал одной из ключевых фигур клуба. В его послужном списке — титул чемпиона мира 2014 года, две победы в Лиге чемпионов и 13 чемпионств Германии.

В ноябре 2026 года Нойер установил ещё одно достижение, став самым возрастным футболистом в истории "Баварии", сыгравшим в матче Бундеслиги.

"Бавария" борется за лидерство в Бундеслиге

После проведённых матчей мюнхенцы делят первую строчку турнирной таблицы чемпионата Германии с дортмундской "Боруссией". Обе команды набрали по 21 очку.

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