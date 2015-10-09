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"Бавария" официально потеряла легендарного игрока

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"Бавария" официально потеряла легендарного игрока Мануэль Нойер в составе "Баварии". Фото: ©Depositphotos/mrogowski_photography

Мюнхенская "Бавария" лишилась своего основного вратаря Мануэля Нойера из-за серьёзной травмы. Пресс-служба немецкого гранда сообщила, что 40-летний голкипер выбыл из строя на неопределённый срок, передают Vesti.kz.

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Мюнхенская "Бавария" лишилась своего основного вратаря Мануэля Нойера из-за серьёзной травмы. Пресс-служба немецкого гранда сообщила, что 40-летний голкипер выбыл из строя на неопределённый срок, передают Vesti.kz.

Нойер получил разрыв сухожилия

Медицинское обследование выявило у футболиста частичный разрыв сухожилия правой стопы. Повреждение он получил в минувшую субботу в гостевом матче 9-го тура Бундеслиги против "Майнца", который завершился победой мюнхенцев со счётом 2:1.

Точные сроки восстановления Нойера пока неизвестны. В официальном заявлении "Баварии" отмечается, что вратарь пропустит ближайшие матчи и вернётся на поле после завершения реабилитации.

Достижения легенды "Баварии"

Нойер — чемпион мира 2014 года, двукратный победитель Лиги чемпионов и 13-кратный чемпион Германии. В ноябре 2026 года немец стал самым возрастным футболистом в истории "Баварии", сыгравшим в Бундеслиге.

За годы выступлений за мюнхенский клуб голкипер стал одной из ключевых фигур команды и одним из самых титулованных вратарей своего поколения.

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Турнирная таблица "Чемпионат Германии 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Бавария 9 6 3 0 29-9 21
2 Боруссия-09 Д 9 6 3 0 16-7 21
3 РБ Лейпциг 9 6 0 3 27-13 18
4 Фрайбург 8 5 1 2 18-10 16
5 Вердер 9 4 3 2 17-15 15
6 Байер 8 4 1 3 18-16 13
7 Эльферсберг 9 4 1 4 17-18 13
8 Штутгарт-1893 9 4 0 5 15-15 12
9 Айнтрахт Фр 9 3 3 3 15-20 12
10 Гамбург 9 4 0 5 10-20 12
11 Майнц-05 9 3 1 5 18-19 10
12 Падерборн-07 9 2 4 3 8-11 10
13 Аугсбург 9 2 3 4 20-20 9
14 Хоффенхайм 8 3 0 5 14-16 9
15 Кельн 8 2 3 3 9-12 9
16 Унион 8 1 4 3 7-19 7
17 Шальке-04 8 1 3 4 4-9 6
18 Боруссия М 9 1 1 7 12-25 4

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