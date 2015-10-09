Мюнхенская "Бавария" лишилась своего основного вратаря Мануэля Нойера из-за серьёзной травмы. Пресс-служба немецкого гранда сообщила, что 40-летний голкипер выбыл из строя на неопределённый срок, передают Vesti.kz.

Нойер получил разрыв сухожилия

Медицинское обследование выявило у футболиста частичный разрыв сухожилия правой стопы. Повреждение он получил в минувшую субботу в гостевом матче 9-го тура Бундеслиги против "Майнца", который завершился победой мюнхенцев со счётом 2:1.

Точные сроки восстановления Нойера пока неизвестны. В официальном заявлении "Баварии" отмечается, что вратарь пропустит ближайшие матчи и вернётся на поле после завершения реабилитации.

Достижения легенды "Баварии"

Нойер — чемпион мира 2014 года, двукратный победитель Лиги чемпионов и 13-кратный чемпион Германии. В ноябре 2026 года немец стал самым возрастным футболистом в истории "Баварии", сыгравшим в Бундеслиге.

За годы выступлений за мюнхенский клуб голкипер стал одной из ключевых фигур команды и одним из самых титулованных вратарей своего поколения.

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