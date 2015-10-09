"Ливерпуль" упустил разгром 3:0 на 95-й минуте в АПЛ

"Ливерпуль" на выезде обыграл лондонский "Кристал Пэлас" со счётом 3:1 в матче 10-го тура английской премьер-лиги (АПЛ), сообщают Vesti.kz.

Мак Аллистер открыл счёт

Первый гол встречи был забит на 40-й минуте. Полузащитник "Ливерпуля" Алексис Мак Аллистер поразил ворота хозяев и вывел свою команду вперёд.

В начале второго тайма мерсисайдцы укрепили преимущество: на 54-й минуте отличился Флориан Вирц, сделав счёт 2:0.

Исак поставил точку в матче

На 89-й минуте Александер Исак забил третий мяч "Ливерпуля" и практически снял вопросы о победителе встречи. Однако в компенсированное время "Кристал Пэлас" сумел отыграть один гол: Эдди Нкетиа реализовал пенальти на 90+5-й минуте.

Итоговый счёт — 3:1 в пользу гостей.

Three goals and three points ✊ #CRYLIV https://t.co/6WJfnIhr4a — Liverpool FC (@LFC) November 8, 2026

"Ливерпуль" поднялся на четвёртое место

После этой победы "Ливерпуль" набрал 18 очков и поднялся на четвёртую строчку турнирной таблицы, опередив лондонский "Челси", у которого 16 баллов.

"Кристал Пэлас" с семью очками после десяти туров располагается на 19-м месте.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!