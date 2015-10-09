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"Ливерпуль" упустил разгром 3:0 на 95-й минуте в АПЛ

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"Ливерпуль" упустил разгром 3:0 на 95-й минуте в АПЛ Алексис Макаллистер в составе "Ливерпуля". Фото: ©Depositphotos/[email protected]

"Ливерпуль" на выезде обыграл лондонский "Кристал Пэлас" со счётом 3:1 в матче 10-го тура английской премьер-лиги (АПЛ), сообщают Vesti.kz.

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"Ливерпуль" на выезде обыграл лондонский "Кристал Пэлас" со счётом 3:1 в матче 10-го тура английской премьер-лиги (АПЛ), сообщают Vesti.kz.

Мак Аллистер открыл счёт

Первый гол встречи был забит на 40-й минуте. Полузащитник "Ливерпуля" Алексис Мак Аллистер поразил ворота хозяев и вывел свою команду вперёд.

В начале второго тайма мерсисайдцы укрепили преимущество: на 54-й минуте отличился Флориан Вирц, сделав счёт 2:0.

Исак поставил точку в матче

На 89-й минуте Александер Исак забил третий мяч "Ливерпуля" и практически снял вопросы о победителе встречи. Однако в компенсированное время "Кристал Пэлас" сумел отыграть один гол: Эдди Нкетиа реализовал пенальти на 90+5-й минуте.

Итоговый счёт — 3:1 в пользу гостей.

"Ливерпуль" поднялся на четвёртое место

После этой победы "Ливерпуль" набрал 18 очков и поднялся на четвёртую строчку турнирной таблицы, опередив лондонский "Челси", у которого 16 баллов.

"Кристал Пэлас" с семью очками после десяти туров располагается на 19-м месте.

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Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 10 9 0 1 15-5 27
2 Брайтон энд Хов Альбион 10 7 1 2 26-7 22
3 Манчестер Сити 10 7 0 3 21-13 21
4 Ливерпуль 10 5 3 2 14-10 18
5 Челси 10 5 1 4 19-16 16
6 Эвертон 10 4 4 2 12-10 16
7 Борнмут 10 4 3 3 16-14 15
8 Брентфорд 10 3 5 2 16-11 14
9 Лидс Юнайтед 10 3 5 2 10-8 14
10 Тоттенхэм Хотспур 10 3 3 4 10-11 12
11 Ньюкасл Юнайтед 10 3 3 4 13-16 12
12 Астон Вилла 9 3 3 3 10-13 12
13 Халл Сити 10 2 5 3 11-11 11
14 Ипсвич 10 3 2 5 15-20 11
15 Фулхэм 10 2 4 4 10-12 10
16 Ноттингем Форест 10 2 3 5 9-13 9
17 Ковентри Сити 10 3 0 7 10-19 9
18 Сандерленд 10 2 2 6 8-17 8
19 Манчестер Юнайтед 9 1 4 4 10-15 7
20 Кристал Пэлас 10 2 1 7 10-24 7

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