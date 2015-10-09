"Челси" Алонсо проиграл последней команде АПЛ

Лондонский "Челси" на выезде уступил "Сандерленду" со счётом 0:1 в матче 10-го тура английской премьер-лиги (АПЛ), сообщают Vesti.kz.

Ле Фе принёс "Сандерленду" победу

Единственный гол в матче был забит на 36-й минуте. Полузащитник хозяев Энцо Ле Фе успешно реализовал пенальти и вывел "Сандерленд" вперёд.

Несмотря на попытки отыграться, "Челси" не сумел поразить ворота соперника. В итоге лондонцы потерпели поражение с минимальным счётом — 0:1.

Sunderland's first win since August takes the Black Cats off the bottom of the table 💪 https://t.co/Oz7RafN0vp — Premier League (@premierleague) November 8, 2026

"Сандерленд" покинул последнее место

После победы "Сандерленд" набрал восемь очков и поднялся с последней, 20-й позиции на 18-ю строчку турнирной таблицы. Команда провела десять матчей в текущем сезоне.

"Челси", которым руководит Хаби Алонсо, с 16 очками располагается на пятом месте.

Ранее "Ливерпуль" упустил разгром 3:0 на 95-й минуте в АПЛ.

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