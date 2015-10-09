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"Манчестер Юнайтед" сотворил сенсационный камбэк с 2:4 в АПЛ

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"Манчестер Юнайтед" сотворил сенсационный камбэк с 2:4 в АПЛ Фото: ©ФК "Астон Вилла"

"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с бирмингемской "Астон Виллой" со счётом 4:4 в матче 10-го тура английской премьер-лиги (АПЛ), отыгравшись с разницы в два мяча в концовке встречи, сообщают Vesti.kz.

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"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с бирмингемской "Астон Виллой" со счётом 4:4 в матче 10-го тура английской премьер-лиги (АПЛ), отыгравшись с разницы в два мяча в концовке встречи, сообщают Vesti.kz.

"Астон Вилла" забила дважды за четыре минуты

Гости начали матч очень активно и уже на первой минуте открыли счёт благодаря голу Алиссона. На четвёртой минуте Николас Джексон удвоил преимущество бирмингемцев.

"Манчестер Юнайтед" сумел сократить отставание на 16-й минуте: Бруну Фернандеш реализовал пенальти. Перед перерывом хозяева восстановили равновесие — на 44-й минуте отличился Юри Тилеманс.

Однако начало второго тайма вновь осталось за "Астон Виллой". На 48-й минуте Джон Макгин вывел гостей вперёд, а спустя пять минут Леон Горецка довёл счёт до 4:2.

"Манчестер Юнайтед" спасся в компенсированное время

Казалось, бирмингемцы близки к победе, но хозяева не собирались сдаваться. На 90+2-й минуте Джошуа Зиркзе отыграл один мяч, а ещё через четыре минуты Патрик Доргу восстановил равновесие — 4:4.

Таким образом, "Манчестер Юнайтед" сумел избежать поражения, отыгравшись с 2:4 в концовке встречи.

Положение команд в АПЛ

После десяти туров "Манчестер Юнайтед" набрал восемь очков и занимает 18-е место в турнирной таблице. "Астон Вилла" с 13 баллами располагается на десятой строчке.

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Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 10 9 0 1 15-5 27
2 Брайтон энд Хов Альбион 10 7 1 2 26-7 22
3 Манчестер Сити 10 7 0 3 21-13 21
4 Ливерпуль 10 5 3 2 14-10 18
5 Челси 10 5 1 4 19-16 16
6 Эвертон 10 4 4 2 12-10 16
7 Борнмут 10 4 3 3 16-14 15
8 Брентфорд 10 3 5 2 16-11 14
9 Лидс Юнайтед 10 3 5 2 10-8 14
10 Тоттенхэм Хотспур 10 3 3 4 10-11 12
11 Ньюкасл Юнайтед 10 3 3 4 13-16 12
12 Астон Вилла 9 3 3 3 10-13 12
13 Халл Сити 10 2 5 3 11-11 11
14 Ипсвич 10 3 2 5 15-20 11
15 Фулхэм 10 2 4 4 10-12 10
16 Ноттингем Форест 10 2 3 5 9-13 9
17 Ковентри Сити 10 3 0 7 10-19 9
18 Сандерленд 10 2 2 6 8-17 8
19 Манчестер Юнайтед 9 1 4 4 10-15 7
20 Кристал Пэлас 10 2 1 7 10-24 7

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