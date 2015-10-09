Семак отказался от Алипа в "Зените" и пожалел

Санкт-петербургский "Зенит" сыграл вничью с "Ростовом" со счётом 2:2 в домашнем матче 14-го тура российской премьер-лиги (РПЛ), передают Vesti.kz.

"Зенит" упустил победу над "Ростовом"

Петербуржцы открыли счёт на 15-й минуте — отличился Дуглас Сантос. В начале второго тайма, на 53-й минуте, Кевин Андраде срезал мяч в собственные ворота, и счёт стал равным.

Однако уже спустя пять минут Луис Энрике вновь вывел хозяев вперёд. "Ростов" сумел отыграться на 83-й минуте: после передачи Андрея Ланговича гол забил Иван Комаров, установив окончательный счёт — 2:2.

Алип не получил игрового времени

Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип попал в заявку "Зенита" на матч, однако главный тренер Сергей Семак не выпустил игрока на поле. Футболист остался в запасе на протяжении всей встречи.

По итогам 14 туров "Зенит" набрал 31 очко и поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ. "Ростов" с 19 баллами располагается на шестой строчке.

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