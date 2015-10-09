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Семак отказался от Алипа в "Зените" и пожалел

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Семак отказался от Алипа в "Зените" и пожалел Нуралы Алип. Фото: ©ФК "Зенит"

Санкт-петербургский "Зенит" сыграл вничью с "Ростовом" со счётом 2:2 в домашнем матче 14-го тура российской премьер-лиги (РПЛ), передают Vesti.kz.

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Санкт-петербургский "Зенит" сыграл вничью с "Ростовом" со счётом 2:2 в домашнем матче 14-го тура российской премьер-лиги (РПЛ), передают Vesti.kz.

"Зенит" упустил победу над "Ростовом"

Петербуржцы открыли счёт на 15-й минуте — отличился Дуглас Сантос. В начале второго тайма, на 53-й минуте, Кевин Андраде срезал мяч в собственные ворота, и счёт стал равным.

Однако уже спустя пять минут Луис Энрике вновь вывел хозяев вперёд. "Ростов" сумел отыграться на 83-й минуте: после передачи Андрея Ланговича гол забил Иван Комаров, установив окончательный счёт — 2:2.

Алип не получил игрового времени

Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип попал в заявку "Зенита" на матч, однако главный тренер Сергей Семак не выпустил игрока на поле. Футболист остался в запасе на протяжении всей встречи.

По итогам 14 туров "Зенит" набрал 31 очко и поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ. "Ростов" с 19 баллами располагается на шестой строчке.

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Турнирная таблица "Чемпионат России 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 14 10 1 3 32-15 31
2 Динамо М 14 10 1 3 23-13 31
3 Спартак М 14 9 2 3 27-11 29
4 Краснодар 14 7 5 2 25-18 26
5 ЦСКА М 14 7 5 2 23-16 26
6 Ростов 14 5 4 5 18-19 19
7 Крылья Советов 14 4 6 4 19-20 18
8 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
9 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
10 Оренбург 14 3 8 3 14-14 17
11 Ахмат 14 3 5 6 16-19 14
12 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
13 Акрон Тл 14 2 6 6 17-25 12
14 Родина Мс 14 3 3 8 15-29 12
15 Локомотив М 14 2 5 7 16-21 11
16 Факел 14 1 3 10 9-23 6

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