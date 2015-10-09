"Зенит" объявил решение по Алипу после разгрома 3:0 в РПЛ

Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак объявил стартовый состав на домашний матч 14-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) против "Ростова", передают Vesti.kz.

Алип поможет "Зениту"?

В заявку "сине-бело-голубых" попал один из лидеров сборной Казахстана защитник Нуралы Алип, однако он начнёт встречу со скамейки запасных. Основная обойма хозяев выглядит следующим образом:

Москвичёв,

Мантуан,

Нино,

Андраде,

Сантос,

Карпукас,

Барриос,

Энрике,

Педро,

Глушенков,

Соболев.

Где и когда пройдёт матч?

Встреча 14-го тура РПЛ состоится 8 ноября в Санкт-Петербурге и начнётся в 20:30 по казахстанскому времени.

"Зенит" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков в 13 матчах. Отставание от лидирующего "Динамо" составляет одно очко, при этом у петербуржцев есть игра в запасе. "Ростов" с 18 баллами располагается на седьмой строчке.

В прошлом матче подопечные Семака разгромили самарские "Крылья Советов" со счётом 3:0. В том матче Алип вышел на поле на 74-й минуте и помог команде довести игру до победного конца.

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