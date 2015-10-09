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"Реал" и ПСЖ поборются за нового вратаря

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"Реал" и ПСЖ поборются за нового вратаря Фото: ©Depositphotos/mrogowski_photography

Мадридский "Реал" и французский "Пари Сен-Жермен" проявляют интерес к голкиперу бирмингемской "Астон Виллы" и сборной Японии Дзиону Судзуки, передают Vesti.kz.

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Мадридский "Реал" и французский "Пари Сен-Жермен" проявляют интерес к голкиперу бирмингемской "Астон Виллы" и сборной Японии Дзиону Судзуки, передают Vesti.kz.

Судзуки интересен "Реалу" и ПСЖ

По информации Экрема Конура, помимо мадридцев и парижан, за ситуацией вокруг 24-летнего голкипера следят лондонский "Арсенал", "Манчестер Сити" и "Ливерпуль".

Примечательно, что минувшим летом Судзуки был близок к переходу в ПСЖ, однако сделка сорвалась на заключительном этапе. В итоге японец перебрался из итальянской "Пармы" в "Астон Виллу".

Контракт и статистика японца

Судзуки подписал с бирмингемским клубом долгосрочный контракт, рассчитанный до лета 2031 года. По предварительным оценкам, его трансферная стоимость составляет около 30 миллионов евро.

В текущем сезоне английской премьер-лиги (АПЛ) 24-летний вратарь провёл восемь матчей, в которых пропустил девять мячей.

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Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 10 9 0 1 15-5 27
2 Манчестер Сити 10 7 0 3 21-13 21
3 Брайтон энд Хов Альбион 9 6 1 2 24-7 19
4 Челси 9 5 1 3 19-15 16
5 Эвертон 10 4 4 2 12-10 16
6 Ливерпуль 9 4 3 2 11-9 15
7 Брентфорд 9 3 5 1 16-9 14
8 Лидс Юнайтед 10 3 5 2 10-8 14
9 Борнмут 9 3 3 3 14-13 12
10 Тоттенхэм Хотспур 10 3 3 4 10-11 12
11 Ньюкасл Юнайтед 10 3 3 4 13-16 12
12 Астон Вилла 9 3 3 3 10-13 12
13 Халл Сити 10 2 5 3 11-11 11
14 Ипсвич 9 3 2 4 14-18 11
15 Фулхэм 10 2 4 4 10-12 10
16 Ноттингем Форест 10 2 3 5 9-13 9
17 Ковентри Сити 10 3 0 7 10-19 9
18 Манчестер Юнайтед 9 1 4 4 10-15 7
19 Кристал Пэлас 9 2 1 6 9-21 7
20 Сандерленд 9 1 2 6 7-17 5

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