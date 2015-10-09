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Сенсацией с четырьмя голами обернулся матч "Сабаха" с Покатиловым

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Сенсацией с четырьмя голами обернулся матч "Сабаха" с Покатиловым Стас Покатилов. Фото: ©ФК "Сабах"

Бакинский "Сабах" на своём поле не сумел обыграть "Шамахы" в матче 11-го тура чемпионата Азербайджана. Встреча завершилась результативной ничьей - 2:2, сообщают Vesti.kz.

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Бакинский "Сабах" на своём поле не сумел обыграть "Шамахы" в матче 11-го тура чемпионата Азербайджана. Встреча завершилась результативной ничьей - 2:2, сообщают Vesti.kz.

Покатилов пропустил два мяча

Вратарь сборной Казахстана Стас Покатилов вывел хозяев на поле с первых минут с капитанской повязкой.

Хозяева открыли счёт уже на 17-й минуте благодаря голу Карлоса Эдуардо. Однако на 27-й минуте Орудж Мамедов восстановил равновесие.

После перерыва, на 49-й минуте, Джой-Ланс Миккельс вновь вывел "Сабах" вперёд. Но на 62-й минуте гости сравняли счёт: мяч после удара футболиста "Шамахы" срикошетил от спины Рахмана Дашдамирова и оказался в воротах.

"Сабах" остаётся третьим в таблице

После этой встречи "Сабах", являющийся действующим чемпионом Азербайджаном, набрал 21 очко в десяти матчах и занимает третье место в турнирной таблице. Лидирует "Нефтчи" с 24 баллами, а вторую строчку занимает "Туран-Товуз", также набравший 21 очко.

"Шамахы" после 11 встреч имеет в активе 14 баллов и располагается на седьмой позиции.

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