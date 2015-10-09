Нойер переписал историю "Баварии" и установил возрастной рекорд

Легендарный голкипер "Баварии" Мануэль Нойер установил очередное возрастное достижение в немецком футболе, сообщают Vesti.kz.

40-летний вратарь стал самым возрастным игроком мюнхенского клуба, когда-либо принимавшим участие в матчах Бундеслиги. Об этом сообщает Goal.

Новое достижение покорилось Нойеру 7 ноября. Голкипер вышел в стартовом составе "Баварии" на домашнюю встречу девятого тура чемпионата Германии против "Майнца" в возрасте 40 лет и 225 дней.

В нынешнем сезоне Нойер провёл девять матчей за мюнхенцев во всех турнирах. В пяти из них немецкий вратарь сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Действующий контракт голкипера с "Баварией" рассчитан до лета 2027 года.

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