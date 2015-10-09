"Бавария" нашла замену Нойеру в Бундеслиге

Мюнхенская "Бавария" начала искать нового вратаря, который сможет усилить команду в следующем сезоне, передают Vesti.kz.

"Бавария" начала искать замену Нойеру

По информации Sky Germany, в список потенциальных кандидатов на замену Мануэлю Нойеру вошли три голкипера - Оливер Бауманн, Бернд Лено и Лорис Кариус.

40-летний Нойер, скорее всего, завершит карьеру по окончании текущего сезона. Вратарь снова получил травму во время выездного матча против "Майнца" и больше не сможет помочь "Баварии" до конца года.

Дублёр Нойера Йонас Урбиг позиционируется как будущий первый вратарь мюнхенцев, а на роль второго голкипера должен прийти опытный игрок, который сможет составить ему конкуренцию.

Приоритетный вариант

Главным кандидатом на усиление вратарской позиции остается голкипер "Хоффенхайма" Оливер Бауманн.

Именно его руководство мюнхенцев считает наиболее желательным вариантом благодаря стабильным выступлениям на протяжении последних лет.

Обидчик "Баварии"

В то же время "Бавария" рассматривает ещё двух опытных вратарей – Бернда Лено из "Фулхэма" и Лориса Кариуса из "Шальке". Оба являются альтернативными кандидатами.

Контракт Лено с "Фулхэмом" истекает следующим летом, но может быть продлён клубом в одностороннем порядке. Трансфер Кариуса зависит от сохранения "Шальке" прописки в Бундеслиге, его контракт рассчитан до лета 2028 года.

Напомним, именно Кариус помог "Шальке" остановить "Баварию" в этом сезоне, прервав 58-матчевую серию мюнхенцев с забитыми голами. В этом сезоне Лорис провёл 11 матчей в Бундеслиге, пропустив 15 голов и сохранив свои ворота в неприкосновенности лишь в трех играх.

33-летний Кариус на протяжении своей карьеры выступал за "Ньюкасл", "Унион" (Берлин), "Бешикташ", "Майнц" и "Штутгарт". Но больше всего запомнился после киевского финала Лиги чемпионов в 2018 году, когда его две ошибки помогли "Реалу" обыграть "Ливерпуль" (3:1).

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