Суперкомпьютер предсказал нового чемпиона АПЛ и итоговое место МЮ

Суперкомпьютер Opta назвал главного претендента на титул в английской премьер-лиге (АПЛ) после десятого тура, передают Vesti.kz.

"Арсенал" - главный претендент

Набольшие шансы на чемпионство имеет действующий победитель АПЛ – лондонский "Арсенал". Вероятность того, что "канониры" защитят титул составляет 75 процентов.

Второе место занимает "Манчестер Сити". Шансы подопечных Энцо Марески на золотые медали оцениваются в 14 процентов.

Тройку закмнул "Брайтон" с семью процентами, а четвертым стал "Ливерпуль" – 2,4%.

МЮ вылетит из АПЛ?

Также Opta предсказал место "Манчестер Юнайтед" по итогам текущего сезона АПЛ. Аналитическая система провела 10 тысяч симуляций на остаток сезона, и выяснилось, что наиболее вероятное место "красных дьяволов" в чемпионате — 14-е.

На данный момент "Манчестер Юнайтед" с 8 очками находится в зоне вылета, занимая 18-е место в АПЛ.

Положение в АПЛ

На данный момент "Арсенал" с 27 очками лидирует в турнирной таблице АПЛ, опережая идущего вторым "Брайтон" на пять баллов.

"Сити", набрав 21 очко, занимает третьею строчку, а "Ливерпуль" (18) - четвертую.

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