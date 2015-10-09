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"Арсенал" решил продать чемпиона мира и нашёл покупателя в Ла Лиге

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"Арсенал" решил продать чемпиона мира и нашёл покупателя в Ла Лиге Футболисты "Арсенала". Фото: ©depositphotos.com/mrogowski_photography

Полузащитник "Арсенала" Мартин Субименди может покинуть лондонский клуб в зимнее трансферное окно, передают Vesti.kz.

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Полузащитник "Арсенала" Мартин Субименди может покинуть лондонский клуб в зимнее трансферное окно, передают Vesti.kz.

"Арсенал" готов продать Субименди

По информации Marca, "канониры" рассматривают продажу футболистов из-за финансовых трудностей. Субименди входит в число игроков, с которыми "Арсенал" может расстаться в январе для балансировки бюджета.

"Арсенал" рассчитывает окупить 65 миллионов евро, потраченные на трансфер испанца в 2025 году.

Есть покупатель из Ла Лиги

Одним из главных претендентов на футболиста является мадридский "Атлетико". Сам полузащитник также заинтересован в смене клуба, поскольку хочет вновь получать больше игрового времени.

В текущем сезоне роль Субименди в "Арсенале" сократилась после подписания Бруно Гимарайнса, из-за чего испанец оказался на скамейке запасных. На данный момент он провёл на поле лишь 380 минут в 12 матчах, отыграв полностью только встречу со "Славией" в Лиге чемпионов.

Отметим, что "Атлетико" интересовался Субименди еще во время его выступлений за "Реал Сосьедад", однако тогда игрок уже согласовал условия с "Арсеналом". Осуществлению сделки могут поспособствовать хорошие отношения между клубами.

Достижения Субеменди

В составе "Арсенала" полузащитник выиграл английскую премьер-лигу (АПЛ) и Суперкубок Англии.

Вместо со сборной Испании Субеменди стал чемпионом мира-2026, а также выиграл Евро-2024 и Лигу наций (2023).

Рыночная стоимость футболиста оценивается в 65 миллионов евро.


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Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 38 26 7 5 71-27 85
2 Манчестер Сити 38 23 9 6 77-35 78
3 Манчестер Юнайтед 38 20 11 7 69-50 71
4 Астон Вилла 38 19 8 11 56-49 65
5 Ливерпуль 38 17 9 12 63-53 60
6 Борнмут 38 13 18 7 58-54 57
7 Сандерленд 38 14 12 12 42-48 54
8 Брайтон энд Хов Альбион 38 14 11 13 52-46 53
9 Брентфорд 38 14 11 13 55-52 53
10 Челси 38 14 10 14 58-52 52
11 Фулхэм 38 15 7 16 47-51 52
12 Ньюкасл Юнайтед 38 14 7 17 53-55 49
13 Эвертон 38 13 10 15 47-50 49
14 Лидс Юнайтед 38 11 14 13 49-56 47
15 Кристал Пэлас 38 11 12 15 41-51 45
16 Ноттингем Форест 38 11 11 16 48-51 44
17 Тоттенхэм Хотспур 38 10 11 17 48-57 41
18 Вест Хэм Юнайтед 38 10 9 19 46-65 39
19 Бернли 38 4 10 24 38-75 22
20 Вулверхэмптон Уондерерс 38 3 11 24 27-68 20

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Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 38 31 1 6 95-36 94
2 Реал М 38 27 5 6 77-35 86
3 Вильярреал 38 22 6 10 72-46 72
4 Атлетико М 38 21 6 11 62-44 69
5 Бетис 38 15 15 8 59-48 60
6 Сельта 38 14 12 12 53-48 54
7 Хетафе 38 15 6 17 32-38 51
8 Райо Вальекано 38 12 14 12 41-44 50
9 Валенсия 38 13 10 15 46-55 49
10 Реал Сосьедад 38 11 13 14 59-61 46
11 Эспаньол 38 12 10 16 43-55 46
12 Атлетик 38 13 6 19 43-58 45
13 Севилья 38 12 7 19 46-60 43
14 Алавес 38 11 10 17 44-56 43
15 Эльче 38 10 13 15 49-57 43
16 Леванте 38 11 9 18 47-61 42
17 Осасуна 38 11 9 18 44-50 42
18 Мальорка 38 11 9 18 47-57 42
19 Жирона 38 9 14 15 39-55 41
20 Реал Овьедо 38 6 11 21 26-60 29

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