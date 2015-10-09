Хави исключил ван Дейка и основного форварда из сборной Нидерландов

Защитник и капитан английского "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк, а также нападающий "Сандерленда" Брайан Бробби покинули расположение сборной Нидерландов и пропустят предстоящие матчи Лиги наций, передают Vesti.kz.

Ван Дейк и Бробби не сыграют за сборную

Оба футболиста недавно выступали за свои клубы, однако после проведённых матчей оказались не готовы к нагрузкам на уровне национальной команды. В связи с этим главный тренер сборной Хави Эрнандес решил не рисковать их здоровьем и отпустить игроков.

"Вирджил ван Дейк и Брайан Бробби недостаточно в форме, чтобы участвовать в предстоящих матчах Лиги наций", — говорится в заявлении Королевской футбольной федерации Нидерландов.

Также отмечается, что тренерский штаб не станет вызывать других футболистов на замену выбывшим игрокам.

Virgil van Dijk and Brian Brobbey aren’t fit enough to feature in the upcoming Nations League matches. ❌ No replacements will be called up. https://t.co/TB5aTNUcn3 — OnsOranje (@OnsOranje) November 9, 2026

Расписание матчей сборной Нидерландов

В ноябре нидерландцам предстоят две встречи в рамках Лиги наций. 14 ноября команда примет Грецию на "Йохан Кройф Арене", а 17 ноября сыграет на выезде против Германии.

Отметим, что ван Дейк является капитаном сборной Нидерландов, а Бробби до сентябрьской травмы считался основным кандидатом на позицию форварда в стартовом составе.

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