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Хави исключил ван Дейка и основного форварда из сборной Нидерландов

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Хави исключил ван Дейка и основного форварда из сборной Нидерландов Хави Эрнандес. Фото: ©Depositphotos/canno73

Защитник и капитан английского "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк, а также нападающий "Сандерленда" Брайан Бробби покинули расположение сборной Нидерландов и пропустят предстоящие матчи Лиги наций, передают Vesti.kz.

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Защитник и капитан английского "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк, а также нападающий "Сандерленда" Брайан Бробби покинули расположение сборной Нидерландов и пропустят предстоящие матчи Лиги наций, передают Vesti.kz.

Ван Дейк и Бробби не сыграют за сборную

Оба футболиста недавно выступали за свои клубы, однако после проведённых матчей оказались не готовы к нагрузкам на уровне национальной команды. В связи с этим главный тренер сборной Хави Эрнандес решил не рисковать их здоровьем и отпустить игроков.

"Вирджил ван Дейк и Брайан Бробби недостаточно в форме, чтобы участвовать в предстоящих матчах Лиги наций", — говорится в заявлении Королевской футбольной федерации Нидерландов.

Также отмечается, что тренерский штаб не станет вызывать других футболистов на замену выбывшим игрокам.

Расписание матчей сборной Нидерландов

В ноябре нидерландцам предстоят две встречи в рамках Лиги наций. 14 ноября команда примет Грецию на "Йохан Кройф Арене", а 17 ноября сыграет на выезде против Германии.

Отметим, что ван Дейк является капитаном сборной Нидерландов, а Бробби до сентябрьской травмы считался основным кандидатом на позицию форварда в стартовом составе.

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