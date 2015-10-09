Бывший клуб Роналду может подписать таланта сборной Казахстана из "Ордабасы"

Полузащитник сборной Казахстана и шымкентского "Ордабасы" Жасулан Амир заинтересовал лиссабонский "Спортинг", скауты которого уже изучают выступления 19-летнего футболиста, передают Vesti.kz.

"Спортинг" следит за Амиром?

По информации AmanVIBE, португальский клуб обратил внимание на молодого казахстанца и поручил своим скаутам подготовить подробный отчёт о его игре в нынешнем сезоне.

"По моей информации, лиссабонский "Спортинг" внимательно начал следить за 19-летним казахстанцем, клубные скауты в настоящее время готовят подробный отчёт о его выступлениях в этом сезоне", — сообщает источник.

"Спортинг", являющийся 21-кратным чемпионом национального чемпионата, известен работой с молодыми футболистами. Именно в лиссабонском клубе начиналась профессиональная карьера легендарного португальца Криштиану Роналду, впоследствии пять раз получившего "Золотой мяч".

Сообщается, что Пока интерес португальцев к Амиру ограничивается скаутским наблюдением и подготовкой отчёта. О конкретных предложениях или переговорах не сообщается.

Прорывной сезон Жасулана Амира

Амир стал одним из главных открытий нынешнего сезона казахстанской премьер-лиги (КПЛ). Полузащитник закрепился в основном составе "Ордабасы" и продемонстрировал высокую результативность: в 34 матчах во всех турнирах он забил 11 голов и отдал шесть результативных передач.

Успешная игра на клубном уровне помогла футболисту получить вызов в национальную сборную. В этом году Амир дебютировал за главную команду Казахстана.

Напомним, вместе с "Ордабасы" полузащитник в нынешнем сезоне стал чемпионом КПЛ-2026.

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