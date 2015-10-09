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Бывший клуб Роналду может подписать таланта сборной Казахстана из "Ордабасы"

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Бывший клуб Роналду может подписать таланта сборной Казахстана из "Ордабасы" Жасулан Амир. Фото: ©ФК "Ордабасы"

Полузащитник сборной Казахстана и шымкентского "Ордабасы" Жасулан Амир заинтересовал лиссабонский "Спортинг", скауты которого уже изучают выступления 19-летнего футболиста, передают Vesti.kz.

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Полузащитник сборной Казахстана и шымкентского "Ордабасы" Жасулан Амир заинтересовал лиссабонский "Спортинг", скауты которого уже изучают выступления 19-летнего футболиста, передают Vesti.kz.

"Спортинг" следит за Амиром?

По информации AmanVIBE, португальский клуб обратил внимание на молодого казахстанца и поручил своим скаутам подготовить подробный отчёт о его игре в нынешнем сезоне.

"По моей информации, лиссабонский "Спортинг" внимательно начал следить за 19-летним казахстанцем, клубные скауты в настоящее время готовят подробный отчёт о его выступлениях в этом сезоне", — сообщает источник.

"Спортинг", являющийся 21-кратным чемпионом национального чемпионата, известен работой с молодыми футболистами. Именно в лиссабонском клубе начиналась профессиональная карьера легендарного португальца Криштиану Роналду, впоследствии пять раз получившего "Золотой мяч".

Сообщается, что Пока интерес португальцев к Амиру ограничивается скаутским наблюдением и подготовкой отчёта. О конкретных предложениях или переговорах не сообщается.

Прорывной сезон Жасулана Амира

Амир стал одним из главных открытий нынешнего сезона казахстанской премьер-лиги (КПЛ). Полузащитник закрепился в основном составе "Ордабасы" и продемонстрировал высокую результативность: в 34 матчах во всех турнирах он забил 11 голов и отдал шесть результативных передач.

Успешная игра на клубном уровне помогла футболисту получить вызов в национальную сборную. В этом году Амир дебютировал за главную команду Казахстана.

Напомним, вместе с "Ордабасы" полузащитник в нынешнем сезоне стал чемпионом КПЛ-2026.

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Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 30 21 5 4 59-23 68
2 Кайрат 30 19 8 3 60-23 65
3 Астана 30 15 9 6 48-31 54
4 Окжетпес 30 16 6 8 49-38 54
5 Актобе 30 14 7 9 47-39 49
6 Елимай 30 12 9 9 43-44 45
7 Тобол 30 12 5 13 42-42 41
8 Женис 30 9 9 12 32-40 36
9 Улытау 30 9 8 13 27-38 35
10 Кызылжар 30 9 6 15 31-42 33
11 Каспий 30 9 6 15 32-44 33
12 Иртыш 30 8 8 14 31-44 32
13 Атырау 30 6 12 12 27-35 30
14 Алтай УК 30 6 10 14 31-42 28
15 Жетысу 30 6 9 15 31-49 27
16 Кайсар 30 4 13 13 25-41 25

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