Чемпионат Казахстана по футболу 2020 года. Премьер-лига (Второй этап)

10 лучших команд конкурса
|№
|Команда
|Пользователь
|Очки
|1
|Ден и КО
|Денис Стрелков
|0
Вид спорта: Футбол
Количество участников: 1
Конкурс продолжается
|Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2020/21
|Северсталь
|Трактор
|22:00
|Футбол. Лига наций 2020/21
|Беларусь
|Казахстан
|2:0
|Эстония
|Армения
|1:1
|Северная Македония
|Грузия
|1:1
|Турция
|Сербия
|2:2
|Россия
|Венгрия
|0:0
|Хорватия
|Франция
|1:2
|Португалия
|Швеция
|3:0
|Англия
|Дания
|0:1
|Исландия
|Бельгия
|1:2
|Италия
|Нидерланды
|1:1
|Польша
|Босния и Герцеговина
|3:0
|Молдова
|Словения
|0:4
|Велоспорт. Джиро д`Италия-2020
|Групповая гонка. Этап 12. Cesenatico - Cesenatico (204 km)
|15:15
|Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Лиссабон (Португалия) - 2020"
|Оливейра
|Попко
|16:00
|Теннис. Турнир ATP Санкт-Петербург (Россия) 2020
|Бублик
|Раонич
|23:00
|Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2020/21
|Астана
|Спартак-Волгоград
|19:45
|Футбол. Молодежный (U-21) Чемпионат Европы 2021
|Северная Македония (U-21)
|Израиль (U-21)
|1:1
|Фарерские острова (U-21)
|Черногория (U-21)
|1:0
|Испания (U-21)
|Казахстан (U-21)
|3:0
|Футбол. Лига наций 2020/21
|Азербайджан
|Кипр
|0:0
|Латвия
|Мальта
|0:1
|Германия
|Швейцария
|3:3
|Украина
|Испания
|1:0
|Литва
|Албания
|0:0
|Северная Македония
|Грузия
|1:1
|Эстония
|Армения
|1:1
|Турция
|Сербия
|2:2
|Россия
|Венгрия
|0:0
|Беларусь
|Казахстан
|2:0
|Хорватия
|Франция
|1:2
|Португалия
|Швеция
|3:0
|Англия
|Дания
|0:1
|Исландия
|Бельгия
|1:2
|Италия
|Нидерланды
|1:1
|Польша
|Босния и Герцеговина
|3:0
|Молдова
|Словения
|0:4
|Футбол. Кубок АФК 2020
|Дордой Бш
|Алтын Асыр
|Алтын Асыр
|Истиклол
|Худжант
|Дордой Бш
|Худжант
|Алтын Асыр
|Истиклол
|Дордой Бш
|Алтын Асыр
|Худжант
|Дордой Бш
|Истиклол
|Худжант
|Истиклол
|Алтын Асыр
|Дордой Бш
|Дордой Бш
|Худжант
|Истиклол
|Алтын Асыр
|Футбол. Чемпионат Польши 2020/21
|Висла Кр
|Лехия Гд
|23:00
|Футбол. Вторая лига Казахстана 2020
|Рузаевка
|Кызыл-Жар СК-М
|11:00
|SD Family
|Астана-М
|3:2
|Окжетпес-М
|Тобол-М
|2:3
|Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2020. 1 лига
|Кыран
|Байконур Кз
|1:3
|Академия Онтустик
|Кайрат-Жастар
|1:0
|СДЮСШОР № 8 НС
|Акжайык
|4:2
|Арысь
|Алтай УК
|3:3
|Шахтер-Булат
|Жетысу Б
|1:3
|Экибастуз
|Махтаарал
|1:2
|Футбол. Первенство ФНЛ России 2020/21
|СКА-Хабаровск
|Енисей
|0:1
|Чайка Пс
|Оренбург
|0:1
|Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2020/21
|СКА
|Динамо М
|3:4
|Ак Барс
|Трактор
|2:3 Б
|Металлург М
|Авангард
|3:0
|Спартак
|Барыс
|2:3 ОТ
|Сочи
|Барыс
|Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2020/21
|Номад
|Снежные Барсы (мол)
|4:0
|Велоспорт. Джиро д`Италия-2020
|Групповая гонка. Этап 10. Lanciano - Tortoreto (177 km)
|16:05
|Групповая гонка. Этап 11. Porto Sant'Elpidio - Римини (182 km)
|16:15
|Велоспорт. Схелдепрейс 2020
|Групповая гонка. Финал
|17:00
|Теннис. Турнир ATP Санкт-Петербург (Россия) 2020
|Бублик, Опелка
|Качич, Кецманович
|2:1
|Кукушкин
|Кецманович
|0:2
|Хачанов, Рублев
|Бублик, Опелка
|1:2
|Теннис. Турнир ATP Кальяри (Италия) 2020
|Голубев, Недовесов
|Аревало, О'Мара
|1:2
|Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Лиссабон (Португалия) - 2020"
|Попко, Ян
|Боргес, Кабрал
|0:2
|Теннис. Турнир серии ITF - "Шарм-Эль-Шейх (Египет) - 2020/2"
|Бойер
|Евсеев
|2:0
|Абулкасем, Элькади
|Аяп, Каловелонис
|0:2
|Данилов, Киямов
|Скатов, Евсеев
|2:1
|Айнитдинова, Куламбаева
|Самир, Страхова
|2:0
|Схольсен, Симмондс
|Карлова, Матусова
|2:0
|Фуад, Шериф
|Дмитриченко, Виг
|2:1
|Ткачева
|Айнитдинова
|2:0
|Скатов
|Джавакян
|2:0
|Кристи
|Куламбаева
|0:2
|Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2020/21
|Астана
|Спартак-Волгоград
|2:9
|Бокс. Профессиональный бокс 2020
|Кособуцкий
|Вукоса
|00:05
|Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2020/21
|Северсталь
|Трактор
|22:00
|Металлург М
|Нефтехимик
|20:00
|Ак Барс
|Барыс
|22:30
|ЦСКА
|СКА
|22:30
|Сочи
|Амур
|22:30
|Сибирь
|Йокерит
|16:30
|Авангард
|Салават Юлаев
|20:00
|Трактор
|Нефтехимик
|18:00
|Динамо Мн
|Спартак
|20:10
|Барыс
|Йокерит
|19:30
|Хоккей. Pro Hokei Ligasy 2020/21
|Кулагер
|Актобе
|Темиртау
|Сарыарка
|Иртыш
|Алматы
|Арлан
|Бейбарыс
|Номад
|Алтай-Торпедо
|Торпедо УК
|Снежные Барсы (мол)
|Арлан
|Бейбарыс
|Номад
|Алтай-Торпедо
|Иртыш
|Алматы
|Темиртау
|Сарыарка
|Кулагер
|Актобе
|Торпедо УК
|Снежные Барсы (мол)
|Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Лиссабон (Португалия) - 2020"
|Оливейра
|Попко
|16:00
|Теннис. Турнир ATP Санкт-Петербург (Россия) 2020
|Бублик
|Раонич
|23:00
|Бокс. Профессиональный бокс 2020
|Жантурсынов
|Родзивич
|Кыдыралиев
|Кобзев
|Жумсакбаев
|Майорга
|Мусадилов
|Джонс
|Футбол. Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020
|Окжетпес
|Кызыл-Жар СК
|13:00
|Тараз
|Кайсар
|15:00
|Шахтер
|Ордабасы
|14:00
|Жетысу
|Кайрат
|17:00
|Каспий
|Тобол
|19:30
|Кызыл-Жар СК
|Тараз
|Кайрат
|Каспий
|Ордабасы
|Жетысу
|Кайсар
|Шахтер
|Астана
|Тобол
|Футбол. Чемпионат Беларуси 2020
|Слуцк
|Минск
|18:30
|Славия-Мозырь
|Белшина
|17:00
|Витебск
|Энергетик-БГУ
|19:00
|Динамо-Брест
|Рух Бр
|23:00
|Футбол. Чемпионат России 2020/21
|Зенит
|Сочи
|17:00
|Краснодар
|Рубин
|19:30
|Химки
|Спартак М
|22:00
|Арсенал Т
|Урал
|17:00
|Ротор
|Тамбов
|17:00
|ЦСКА М
|Динамо М
|19:30
|Ростов
|Ахмат
|22:00
|Футбол. Чемпионат ОАЭ 2020/21
|Аль-Айн
|Хаур-Факкан
|20:15
|Футбол. Чемпионат Германии 2020/21
|Хоффенхайм
|Боруссия-09 Д
|19:30
|Боруссия М
|Вольфсбург
|00:30
|Шальке-04
|Унион
|22:00
|Футбол. Чемпионат Англии 2020/21
|Эвертон
|Ливерпуль
|17:30
|Челси
|Саутгемптон
|20:00
|Манчестер Сити
|Арсенал
|22:30
|Ньюкасл
|Манчестер Юнайтед
|01:00
|Кристал Пэлас
|Брайтон энд Хов Альбион
|19:00
|Тоттенхэм Хотспур
|Вест Хэм Юнайтед
|21:30
|Лидс Юнайтед
|Вулверхэмптон Уондерерс
|01:00
|Футбол. Чемпионат Испании 2020/21
|Реал М
|Кадис
|22:30
|Хетафе
|Барселона
|01:00
|Вильярреал
|Валенсия
|20:00
|Бетис
|Реал Сосьедад
|01:00
|Футбол. Чемпионат Италии 2020/21
|Наполи
|Аталанта
|19:00
|Интер
|Милан
|22:00
|Кротоне
|Ювентус
|00:45
|Торино
|Кальяри
|19:00
|Рома
|Беневенто
|00:45
|Верона Хеллас
|Дженоа
|00:45
|Футбол. Кубок России 2020/21
|Нижний Новгород(II)
|Химки
|Шинник
|Ахмат
|Оренбург
|Сочи
|СКА-Хабаровск
|Рубин
|Футбол. 2 Бундеслига Германии 2020/21
|Оснабрюк
|Дармштадт 1898
|17:30
|Футбол. Чемпионат Бельгии 2020/21
|Беерсхот
|Сент-Трюйден
|22:30
|Футбол. Чемпионат Латвии 2020
|Спартак Юр
|Вентспилс
|18:00
|Футбол. Вторая лига Казахстана 2020
|Кызыл-Жар СК-М
|SD Family
|15:00
|Футбол. Чемпионат Польши 2020/21
|Сталь Мл
|Висла Кр
|19:00
|Футбол. Чемпионат Молдовы 2020/21
|Кодру Лз
|Зимбру
|18:00
|Милсами
|Зимбру
|21:00
|Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2020. 1 лига
|Экибастуз
|Кыран
|11:00
|Шахтер-Булат
|Академия Онтустик
|11:00
|Актобе
|Махтаарал
|14:00
|СДЮСШОР № 8 НС
|Кайрат-Жастар
|15:00
|Атырау
|Жетысу Б
|15:00
|Арысь
|Байконур Кз
|17:00
|Жетысу Б
|Акжайык
|11:00
|Махтаарал
|Алтай УК
|11:00
|Кыран
|Арысь
|14:00
|Академия Онтустик
|СДЮСШОР № 8 НС
|15:00
|Кайрат-Жастар
|Атырау
|15:00
|Байконур Кз
|Актобе
|17:00
|СДЮСШОР № 8 НС
|Шахтер-Булат
|11:00
|Арысь
|Экибастуз
|11:00
|Алтай УК
|Байконур Кз
|14:00
|Атырау
|Академия Онтустик
|15:00
|Акжайык
|Кайрат-Жастар
|15:00
|Актобе
|Кыран
|17:00
|Футбол. Чемпионат Саудовской Аравии 2020/21
|Аль-Таавун
|Аль-Фейсали
|21:10
|Футбол. Первенство ФНЛ России 2020/21
|Енисей
|Чайка Пс
|16:00
|Нижний Новгород(II)
|СКА-Хабаровск
|19:00
|Футбол. Чемпионат Кипра 2020/21
|Кармиотисса
|Эрмис Арадиппу
|23:00
|Футбол. Кубок Латвии 2020
|Спартак Юр
|Лиепая
|17:00
|Футбол. Чемпионат Азербайджана 2020/21
|Сумгаит
|Зира
|18:00
|Футбол. Лига чемпионов 2020/21
|Зенит
|Брюгге
|22:55
|Динамо К
|Ювентус
|22:55
|РБ Лейпциг
|Истанбул ББ
|01:00
|Барселона
|Ференцварош
|01:00
|Стад Ренн
|Краснодар
|01:00
|Челси
|Севилья
|01:00
|ПСЖ
|Манчестер Юнайтед
|01:00
|Лацио
|Боруссия-09 Д
|01:00
|Реал М
|Шахтер Д
|22:55
|Зальцбург
|Локомотив М
|22:55
|Митьюлланд
|Аталанта
|01:00
|Аякс
|Ливерпуль
|01:00
|Олимпиакос
|Олимпик Марсель
|01:00
|Манчестер Сити
|Порту
|01:00
|Интер
|Боруссия М
|01:00
|Бавария
|Атлетико М
|01:00
|Велоспорт. Три дня Брюгге — Де-Панне 2020
|Групповая гонка. Групповая гонка 202, 6 км.
|15:20
|Велоспорт. Джиро д`Италия-2020
|Групповая гонка. Этап 13. Cervia - Monselice (192 km)
|15:50
|Индивидуальная гонка. Этап 14. Конельяно - Вальдоббиадене (34.1 km)
|16:35
|Групповая гонка. Этап 15. Rivolto - Пьянкавалло (185 km)
|15:20
|Групповая гонка. Этап 16. Удине - San Daniele del Friuli (229 km)
|14:25
|Групповая гонка. Этап 17. Bassano del Grappa - Мадонна ди Кампильо (203 km)
|14:30
|Групповая гонка. Этап 18. Пинцоло - Laghi di Cancano (207 km)
|14:20
|Велоспорт. Тур Фландрии 2020
|Групповая гонка. Финал 242,5 км.
|14:00
|Велоспорт. Вуэльта Испании 2020
|Групповая гонка. Этап 1. Ирун - Аррате (169.5 km)
|17:10
|Групповая гонка. Этап 2. Памплона - Lekunberri (151 km)
|17:50
|Групповая гонка. Этап 3. Лодоса - La Laguna Negra de Vinuesa (163.8 km)
|17:15
|Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2020/21
|Химки
|Астана
|23:00
|Автодор
|Астана