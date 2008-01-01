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Чемпионат Казахстана по футболу 2020 года. Премьер-лига (Второй этап)

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Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020

Чемпионат Казахстана по футболу 2020 года. Премьер-лига (Второй этап)

Вид спорта: Футбол

Количество участников: 1

Конкурс продолжается

10 лучших команд конкурса

Команда Пользователь Очки
1 Ден и КО Денис Стрелков 0
Полная таблица

10 популярных клубов конкурса

Команда Игроки Капитаны
1 Кайрат Кайрат 3 1
2 Ордабасы Ордабасы 3 0
3 Тобол Тобол 3 0
4 Кайсар Кайсар 2 0
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2020/21
Северсталь Трактор 22:00
1 3,12 X 4,14 2 2,205
Футбол. Лига наций 2020/21
Беларусь Казахстан 2:0
Эстония Армения 1:1
Северная Македония Грузия 1:1
Турция Сербия 2:2
Россия Венгрия 0:0
Хорватия Франция 1:2
Португалия Швеция 3:0
Англия Дания 0:1
Исландия Бельгия 1:2
Италия Нидерланды 1:1
Польша Босния и Герцеговина 3:0
Молдова Словения 0:4
Велоспорт. Джиро д`Италия-2020
Групповая гонка. Этап 12. Cesenatico - Cesenatico (204 km) 15:15
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Лиссабон (Португалия) - 2020"
Оливейра Попко 16:00
Теннис. Турнир ATP Санкт-Петербург (Россия) 2020
Бублик Раонич 23:00
1 3,2 2 1,336
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2020/21
Астана Спартак-Волгоград 19:45
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