|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Футбол. Международные товарищеские матчи 2011
|Казахстан (U-17)
|
5
|
1+0
|
|
|
|343
|Международный юношеский (U-17) турнир «Кубок Президента РК» - 2011
|Казахстан (U-17)
|
4
|
1+0
|
|
|
|202
|CaspianCup (U-17) 2011
|Казахстан (U-17)
|
4
|
6+0
|
|
1
|
|292
|Отборочный турнир чемпионата Европы 2011/12 среди юношей до 17 лет
|Казахстан (U-17)
|
3
|
1+0
|
|
|
|166
|Футбол. Контрольные игры 2012
|Казахстан (U-19)
|
2
|
1+0
|
|
|
|180
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2012
|Актобе-М
|
16
|
6+0
|
|
|
|526
|4 (14)
|Чемпионат Казахстана по футболу среди клубов премьер-лиги 2012
|Актобе
|
6
|
0+1
|
|
1
|
|449
|3 (14)
|Кубок Казахстана по футболу 2012
|Актобе
|
3
|
|
|
|
|202
|Международный юношеский турнир «Адо ден Гааг» 2012
|Казахстан (U-19)
|
4
|
|
|
|
|231
|Футбол. Контрольные матчи 2013
|Казахстан (U-19)
|
3
|
|
|
|
|270
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2013
|Актобе-М
|
2
|
|
|
|
|81
|6 (12)
|Чемпионат Казахстана 2013. Премьер-Лига
|Актобе
|
10
|
2+0
|
|
1
|
|494
|1 (6)
|Молодежный (U-21) Чемпионат Европы 2015
|Казахстан (U-21)
|
1
|
|
|
|
|45
|3 (5)
|Кубок Казахстана по футболу 2013
|Актобе
|
2
|
|
|
|
|73
|Лига Европы 2013/14
|Актобе
|
|
|
|
|
|Футбол. Контрольные матчи 2013/14
|Актобе
|
1
|
1+0
|
|
|
|90
|5 (137)
|Футбол. Контрольные матчи 2013/14
|Казахстан (U-21)
|
1
|
|
|
|
|90
|103 (137)
|Товарищеские матчи 2014
|Казахстан (U-21)
|
2
|
1+0
|
|
|
|90
|Суперкубок Казахстана 2014
|Актобе
|
|
|
|
|
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2014
|Актобе-М
|
5
|
3+0
|
|
|
|230
|1 (12)
|Чемпионат Казахстана 2014. Премьер-Лига
|Актобе
|
13
|
0+2
|
|
1
|
|403
|2 (6)
|Кубок Казахстана по футболу 2014
|Актобе
|
3
|
1+0
|
|
|
|131
|Лига чемпионов 2014/15
|Актобе
|
2
|
1+0
|
|
|
|28
|Лига Европы 2014/15
|Актобе
|
2
|
|
|
|
|45
|Футбол. Контрольные матчи 2014/15
|Казахстан (U-21)
|
2
|
3+0
|
|
|
|90
|Товарищеские матчи 2015
|Казахстан (U-21)
|
6
|
2+0
|
|
|
|421
|Кубок Содружества 2015 среди молодежных (U-21) сборных
|Казахстан (U-21)
|
5
|
1+0
|
|
|
|404
|3 (4)
|Чемпионат Казахстана 2015. Премьер-Лига
|Актобе
|
23
|
1+0
|
|
1
|
|996
|3 (6)
|Кубок Казахстана по футболу 2015
|Актобе
|
1
|
0+1
|
|
|
|79
|Молодежный (U-21) Чемпионат Европы 2017
|Казахстан (U-21)
|
6
|
1+0
|
|
|
|447
|4 (5)
|Лига Европы 2015/16
|Актобе
|
|
|
|
|
|Футбол. Контрольные матчи 2016
|Казахстан (U-21)
|
2
|
1+0
|
|
|
|92
|Кубок Содружества 2016 среди молодежных (U-21) сборных
|Казахстан (U-21)
|
3
|
2+0
|
|
|
|268
|4 (4)
|Чемпионат Казахстана 2016. Премьер-Лига
|Актобе
|
2
|
|
|
|
|19
|6 (6)
|Кубок Казахстана по футболу 2016
|Актобе
|
1
|
|
|
|
|73
|Вторая лига Казахстана 2016
|Актобе-М
|
10
|
3+0
|
+1/-0
|
1
|
|805
|9 (14)
|Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
|Актобе
|
3
|
|
|
|
|33
|9 (12)
|Вторая лига Казахстана 2017
|Актобе-М
|
4
|
2+0
|
|
|
|246
|11 (16)
|Премьер-Лига Казахстана 2018
|Актобе
|
23
|
2+2
|
|
2
|
|1181
|7 (12)
|Первенство Казахстана по футболу 2018. 1 лига
|Актобе-Жас
|
1
|
1+0
|
+1/-0
|
|
|90
|12 (12)
|Премьер-Лига Казахстана 2019
|Актобе
|
29
|
16+0
|
+2/-0
|
2
|
|2483
|12 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2019
|Актобе
|
1
|
2+1
|
|
|
|90
|Чемпионат Европы по футболу 2020
|Казахстан
|
6
|
|
|
|
|114
|5 (6)
|Товарищеские матчи 2020
|Казахстан
|
|
|
|
|
|Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020
|Кайрат
|
20
|
10+1
|
+0/-1
|
1
|
|1385
|1 (12)
|Первенство ФНЛ России 2020/21
|Крылья Советов
|
|
|
|
|
|Лига Европы 2020/21
|Кайрат
|
2
|
|
|
|
|143
|Лига наций 2020/21
|Казахстан
|
6
|
2+1
|
|
|
|457
|4 (4)
|Товарищеские матчи 2021
|Казахстан
|
1
|
|
|
|
|20
|Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2021
|Астана
|
14
|
6+1
|
|
2
|
|716
|2 (14)
|Отборочный турнир Чемпионата мира 2022. Европа
|Казахстан
|
4
|
|
|
|
|192
|5 (5)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021
|Астана
|
7
|
2+0
|
|
|
|382
|1 (4)
|Лига конференций 2021/22
|Астана
|
2
|
1+0
|
|
1
|
|71