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Футбол

Абат Аймбетов (спортсмен, футбол, Казахстан)

Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена
Гражданство
Казахстан
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Команды
Казахстан нп
Астана нп 17
Место рождения
Аральский р-н
Дата рождения
7 августа 1995 (26 лет)
Пол
мужской
Рост, см
184
Вес, кг
79
Турнир Команда Игры Гол + Пас Пенальти
Футбол. Международные товарищеские матчи 2011 Казахстан (U-17)

5

1+0

343
Международный юношеский (U-17) турнир «Кубок Президента РК» - 2011 Казахстан (U-17)

4

1+0

202
CaspianCup (U-17) 2011 Казахстан (U-17)

4

6+0

1

292
Отборочный турнир чемпионата Европы 2011/12 среди юношей до 17 лет Казахстан (U-17)

3

1+0

166
Футбол. Контрольные игры 2012 Казахстан (U-19)

2

1+0

180
Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2012 Актобе-М

16

6+0

526 4 (14)
Чемпионат Казахстана по футболу среди клубов премьер-лиги 2012 Актобе

6

0+1

1

449 3 (14)
Кубок Казахстана по футболу 2012 Актобе

3

202
Международный юношеский турнир «Адо ден Гааг» 2012 Казахстан (U-19)

4

231
Футбол. Контрольные матчи 2013 Казахстан (U-19)

3

270
Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2013 Актобе-М

2

81 6 (12)
Чемпионат Казахстана 2013. Премьер-Лига Актобе

10

2+0

1

494 1 (6)
Молодежный (U-21) Чемпионат Европы 2015 Казахстан (U-21)

1

45 3 (5)
Кубок Казахстана по футболу 2013 Актобе

2

73
Лига Европы 2013/14 Актобе

Футбол. Контрольные матчи 2013/14 Актобе

1

1+0

90 5 (137)
Футбол. Контрольные матчи 2013/14 Казахстан (U-21)

1

90 103 (137)
Товарищеские матчи 2014 Казахстан (U-21)

2

1+0

90
Суперкубок Казахстана 2014 Актобе

Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2014 Актобе-М

5

3+0

230 1 (12)
Чемпионат Казахстана 2014. Премьер-Лига Актобе

13

0+2

1

403 2 (6)
Кубок Казахстана по футболу 2014 Актобе

3

1+0

131
Лига чемпионов 2014/15 Актобе

2

1+0

28
Лига Европы 2014/15 Актобе

2

45
Футбол. Контрольные матчи 2014/15 Казахстан (U-21)

2

3+0

90
Товарищеские матчи 2015 Казахстан (U-21)

6

2+0

421
Кубок Содружества 2015 среди молодежных (U-21) сборных Казахстан (U-21)

5

1+0

404 3 (4)
Чемпионат Казахстана 2015. Премьер-Лига Актобе

23

1+0

1

996 3 (6)
Кубок Казахстана по футболу 2015 Актобе

1

0+1

79
Молодежный (U-21) Чемпионат Европы 2017 Казахстан (U-21)

6

1+0

447 4 (5)
Лига Европы 2015/16 Актобе

Футбол. Контрольные матчи 2016 Казахстан (U-21)

2

1+0

92
Кубок Содружества 2016 среди молодежных (U-21) сборных Казахстан (U-21)

3

2+0

268 4 (4)
Чемпионат Казахстана 2016. Премьер-Лига Актобе

2

19 6 (6)
Кубок Казахстана по футболу 2016 Актобе

1

73
Вторая лига Казахстана 2016 Актобе-М

10

3+0

+1/-0

1

805 9 (14)
Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига Актобе

3

33 9 (12)
Вторая лига Казахстана 2017 Актобе-М

4

2+0

246 11 (16)
Премьер-Лига Казахстана 2018 Актобе

23

2+2

2

1181 7 (12)
Первенство Казахстана по футболу 2018. 1 лига Актобе-Жас

1

1+0

+1/-0

90 12 (12)
Премьер-Лига Казахстана 2019 Актобе

29

16+0

+2/-0

2

2483 12 (12)
Кубок Казахстана по футболу 2019 Актобе

1

2+1

90
Чемпионат Европы по футболу 2020 Казахстан

6

114 5 (6)
Товарищеские матчи 2020 Казахстан

Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020 Кайрат

20

10+1

+0/-1

1

1385 1 (12)
Первенство ФНЛ России 2020/21 Крылья Советов

Лига Европы 2020/21 Кайрат

2

143
Лига наций 2020/21 Казахстан

6

2+1

457 4 (4)
Товарищеские матчи 2021 Казахстан

1

20
Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2021 Астана

14

6+1

2

716 2 (14)
Отборочный турнир Чемпионата мира 2022. Европа Казахстан

4

192 5 (5)
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021 Астана

7

2+0

382 1 (4)
Лига конференций 2021/22 Астана

2

1+0

1

71
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