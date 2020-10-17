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Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
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Команда Zharkent

Игроки Трансферы Статистика Рейтинг команд Рейтинг игроков Правила Блог Просмотры: 0
Пользователь
Медет Нұртазаев
Рейтинг
1 (Зритель)
Команда
Zharkent
Дата основания
Сегодня 11:10
Стоимость, €
6,65 млн
Бюджет, €
3,35 млн
Набранные очки
0
Место в рейтинге
6
Выберите этап турнира:
Кайрат Вагнер Лав
Кайрат Косович
Ордабасы Пауло - Да Силва
Тобол Манзорро
Окжетпес Дмитриев
Тараз Силва Са
Кайрат Алыкулов
Ордабасы Фонтанелло
Тобол Ерланов
Кайсар Граф
Ордабасы Плотников

Правила управления командой

Команда должна состоять из 11 игроков. Вратарь: 1. Защитник: 3-5. Полузащитник: 2-5. Нападающий: 1-3.
Лимит трансферов в текущем туре: 11. Лимит покупки игроков, выступающих за один клуб: 3 (в текущем туре).
Статистика
Футбол
  • Хоккей
  • Футбол
  • Футзал
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
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Матчи тура

Сегодня Казахстан, Алматы Окжетпес (Кокшетау) Кызыл-Жар СК (Петропавловск) не начат
Сегодня Казахстан, Алматы Тараз (Тараз) Кайсар (Кызылорда) не начат
18 октября Казахстан, Алматы Шахтер (Караганда) Ордабасы (Шымкент) не начат
18 октября Казахстан, Алматинская обл., Талгар Жетысу (Талдыкорган) Кайрат (Алматы) не начат
18 октября Казахстан, Алматы Каспий (Актау) Тобол (Костанай) не начат

Следующий тур (Тур 19)

30 ноября -0001 Казахстан, Карагандинская обл., Караганда, Стадион «Шахтер» Шахтер (Караганда) Астана (Нур-Султан) не начат
30 ноября -0001 Казахстан, Алматинская обл., Талдыкорган, Стадион «Жетысу» Жетысу (Талдыкорган) Тараз (Тараз) не начат
30 ноября -0001 Казахстан, Мангистауская обл., Актау, Стадион «Жас Канат» Каспий (Актау) Окжетпес (Кокшетау) не начат
30 ноября -0001 Казахстан, Алматы, Центральный стадион Кайрат (Алматы) Кызыл-Жар СК (Петропавловск) не начат
30 ноября -0001 Казахстан, Южно-Казахстанская обл., Шымкент, Стадион им. Кажимукана Мунайтпасова Ордабасы (Шымкент) Кайсар (Кызылорда) не начат
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