Рыночная стоимость многих игроков сборной Казахстана и КПЛ была пересмотрена по итогам сезона, и некоторые случаи особенно любопытны. Корреспондент Vesti.kz анализирует ценообразование на заметных местных талантов со стороны известного портала Transfermarkt.

На днях вышеупомянутый источник выкатил список самых дорогостоящих футболистов чемпионата Казахстана, который возглавил 19-летний полузащитник "Ордабасы" Жасулан Амир. Цена на хавбека меньше чем за полгода выросла в пять раз - с 500 тысяч евро до 2,5 млн евро! Невероятный скачок, который, честно говоря, труднообъясним.

Да, Амир безусловно самый яркий и продуктивный молодой игрок лиги сейчас. Он действительно был важной частью чемпионского "Ордабасы" и стал игроком обоймы сборной Казахстана. Но чем, кроме достижений внутри чемпионата, обусловлен такой существенный рост в его цене?

Для примера, Дастан Сатпаев к концу прошлого года был оценен в три миллиона евро, хотя на тот момент, помимо командных и личных достижений в КПЛ с "Кайратом", у него были голы в квалификации и общем этапе Лиги чемпионов, гол в отборе ЧМ в ворота сборной Бельгии и уже давно анонсированный контракт с "Челси". С точки зрения международных достижений у Амира пока ничего из этого нет, однако его оценили почти также.

Еще более удивительным в списке самых дорогих игроков КПЛ выглядит профиль Максата Абраева. Его прирост в цене оказался совершенно аномальным и достиг миллиона евро уже к июню этого года.

Да, Абраев выдал яркий старт в КПЛ, но не очень понятно, как его цена могла взлететь в пять раз за столь локальные достижения - к июню у Абраева было два гола и три ассиста в КПЛ. Опять же, он никак не показал себя на уровне сборной и в еврокубках. При этом вингер "Астаны" провалил второй круг сезона и проиграл конкуренцию за место в основе, однако его ценник остался прежним к концу осени.

Для контраста: есть группа молодых игроков "Кайрата", которые уже проявили себя в еврокубках, включая прошлый сезон Лиги чемпионов. Например, Темирлан Анарбеков только сейчас был оценен Transfermarkt в сумму выше миллиона евро, хотя у него была масса ярких матчей в той же ЛЧ и прошлом отборе за сборную Казахстана.

Еще два открытия этого сезона КПЛ -. Их статистика в КПЛ не уступает тому же Абраеву (у Туякбаева девять результативных действий в лиге, у Бекболата - пять) и при этом они еще и играют в еврокубках. В частности, у Бекболата в этом сезоне два гола и два ассиста в еврокубках, включая роскошный мяч в ворота "Панатинаикоса" в Лиге конференций. И это еще не учитываются их перфомансы на международном уровне в юношеском футболе - Туякбаев забил два мяча в прошлой кампании юношеской ЛЧ, а Бекболат блистал за сборную Казахстана U-19 в отборе ЧЕ, отличившись в матчах с Грецией и Сербией. Но рыночная стоимость Бекболата оценена в 600 тысяч евро, а Туякбаева в 750 тысяч.

В общем на сей раз к аналитике Transfermarkt по ценам игроков КПЛ есть много вопросов, и некоторая искаженность в стоимостях явно прослеживается.

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