Казахстанская боксёрша Ангелина Лукас (17-1, 10 КО) успешно выступила на вечере профессионального бокса в немецком городе Ландсхут, передают Vesti.kz.

В рамках 8-раундового поединка 29-летняя казахстанка встретилась с представительницей Аргентины Аньелен Эспиносой (8-3, 0 КО). Бой завершился досрочно: в седьмом раунде Лукас одержала победу техническим нокаутом.

Для Ангелины этот поединок стал первым в профессиональной карьере на территории Германии.

Благодаря этому успеху Лукас довела свой рекорд до 17 побед (10 - нокаутом) при одном поражении. Эспиноса, в свою очередь, потерпела третье поражение в карьере, причём второе досрочное, при восьми победах.

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