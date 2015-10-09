Капитан мадридского "Реала" Федерико Вальверде выразил поддержку временному наставнику сборной Уругвая Диего Форлану и хотел бы, чтобы специалист продолжил руководить национальной командой на постоянной основе, передают Vesti.kz.

Вальверде высоко оценил работу Форлана

Перед возвращением в расположение "королевского клуба" уругвайский полузащитник положительно отозвался о работе Форлана, его помощника Диего "Русо" Переса и остальных членов тренерского штаба.

"Мы все хотели бы, чтобы он остался. Наша ежедневная работа с ним и с Русо (Диего Пересом) доставляла огромное удовольствие. У нас были хорошие тренеры, это было потрясающе, мы очень хорошо работали, и было много позитивной энергии. Мы видим Диего таким, какой он есть, как и все уругвайцы: человеком, который радовал нас футболом и вселял надежду. Я вырос, наблюдая за ним. Для нас он невероятная личность... Любые советы от него всегда приветствуются, — сказал Вальверде в интервью DSports.

Уругвай успешно провёл ноябрьские матчи

Под руководством Форлана сборная Уругвая в ноябре одержала две победы. Сначала команда обыграла Аргентину в Буэнос-Айресе (Аргентина) со счётом 2:1, а затем разгромила Доминиканскую Республику — 5:0 в Мальдонадо (Уругвай).

Напомним, летом после чемпионата мира-2026 сборная Уругвая осталась без главного тренера. На мундиале двукратные чемпионы мира не смогли выйти из группы, после чего аргентинский специалист Марсело Бьелса покинул свой пост. Временно команду возглавил бывший нападающий национальной сборной Диего Форлан, однако постоянный наставник пока не назначен.

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