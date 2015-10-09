Международная федерация футбола (ФИФА) на официальном сайте назвала трёх претендентов на пост президента организации, передают Vesti.kz.

Кто претендует на пост президента ФИФА

В список вошли действующий глава Джанни Инфантино, президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло и бывший руководитель Японской футбольной ассоциации Кодзо Тасима, передают Vesti.kz.

Джанни Инфантино возглавляет ФИФА с 2016 года. Филипп Диалло занимает должность президента Федерации футбола Франции, а Кодзо Тасима ранее руководил Японской футбольной ассоциацией и с апреля 2015 года входит в состав ФИФА.

Когда состоятся выборы

Выборы президента организации пройдут 18 марта 2027 года в рамках 77-го Конгресса ФИФА в Рабате (Марокко).

В соответствии с регламентом ФИФА кандидатуры уже направлены в избирательную комиссию для проверки и принятия решения о допуске претендентов. Согласно уставу организации и избирательному календарю, ассоциации-члены будут уведомлены об именах выдвинутых и допущенных кандидатов не позднее 18 февраля 2027 года.

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