Международная федерация футбола (ФИФА) обновила мировой рейтинг национальных сборных по итогам ноябрьской паузы, в рамках которой команды провели заключительные матчи 2026 года, передают Vesti.kz.

Россия осталась на 35-м месте в рейтинге ФИФА

Сборная России сохранила прежнюю позицию, несмотря на две победы подряд.

В ноябре команда Валерия Карпина провела два товарищеских матча и в обоих добилась успеха. 12 ноября россияне обыграли сборную Узбекистана со счётом 3:2, а спустя пять дней одолели Венесуэлу — 2:0.

Однако эти результаты не повлияли на положение национальной команды в мировом рейтинге. Сборная России по-прежнему занимает 35-е место.

Россия продолжает проводить товарищеские матчи

Напомним, с 2022 года российские сборные и клубы отстранены от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА. В связи с этим национальная команда не участвует в официальных турнирах и продолжает проводить товарищеские встречи во время международных пауз.

Ранее сборная Узбекистана узнала цену поражения в матче с Россией.

Добавим также, что ФИФА приняла решение по сборной Казахстана после финиша Лиги наций.

ПСЖ выбрал замену вратарю сборной России

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!