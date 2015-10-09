Международная федерация футбола (ФИФА) обновила мировой рейтинг национальных сборных по итогам ноябрьского международного окна и заключительных матчей Лиги наций УЕФА, передают Vesti.kz.

Казахстан опустился в рейтинге ФИФА

Сборная Казахстана потеряла две позиции и теперь занимает 119-е место.

В двух заключительных турах Лиги наций команда под руководством нидерландского специалиста Джона ван 'т Схипа не смогла одержать ни одной победы. 13 ноября казахстанцы на выезде уступили Молдове со счётом 1:2, а 16 ноября сыграли вничью со Словакией — 2:2.

Соседи Казахстана в рейтинге ФИФА

Позиции команд с 115-го по 125-е место выглядят следующим образом:

115. Кения (-1)

116. Индонезия (+0)

117. Эстония (+5)

118. Мавритания (-8)

119. Казахстан (-2)

120. Гвинея-Бисау (+4)

121. КНДР (+0)

122. Судан (-4)

123. Фарерские острова (+3)

124. Азербайджан (+3)

125. Руанда (-6).

По итогам группового этапа сборная Казахстана набрала три очка и заняла последнее место в группе C. Словакия завершила выступление с 12 баллами, Фарерские острова набрали восемь очков, а Молдова — семь.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!