Международная федерация футбола (ФИФА) обновила мировой рейтинг национальных сборных по итогам ноябрьского международного окна и заключительных матчей Лиги наций УЕФА, передают Vesti.kz.
Казахстан опустился в рейтинге ФИФА
Сборная Казахстана потеряла две позиции и теперь занимает 119-е место.
В двух заключительных турах Лиги наций команда под руководством нидерландского специалиста Джона ван 'т Схипа не смогла одержать ни одной победы. 13 ноября казахстанцы на выезде уступили Молдове со счётом 1:2, а 16 ноября сыграли вничью со Словакией — 2:2.
Соседи Казахстана в рейтинге ФИФА
Позиции команд с 115-го по 125-е место выглядят следующим образом:
- 115. Кения (-1)
- 116. Индонезия (+0)
- 117. Эстония (+5)
- 118. Мавритания (-8)
- 119. Казахстан (-2)
- 120. Гвинея-Бисау (+4)
- 121. КНДР (+0)
- 122. Судан (-4)
- 123. Фарерские острова (+3)
- 124. Азербайджан (+3)
- 125. Руанда (-6).
По итогам группового этапа сборная Казахстана набрала три очка и заняла последнее место в группе C. Словакия завершила выступление с 12 баллами, Фарерские острова набрали восемь очков, а Молдова — семь.
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