Сборная Казахстана по футболу попала в четвёртую корзину перед жеребьёвкой отборочного турнира чемпионата Европы 2028 года, заняв 45-е место в рейтинге УЕФА по итогам группового этапа Лиги наций сезона-2026/27, передают Vesti.kz.

Казахстан оказался в четвёртой корзине

УЕФА распределил 54 национальные команды по пяти корзинам в соответствии с их позициями в общем рейтинге. При жеребьёвке казахстанцы получат по одному сопернику из каждой из первых трёх корзин.

Если сборная Казахстана попадёт в группу из пяти участников, её соперником также станет одна из команд пятой корзины.

Состав корзин перед жеребьёвкой отбора Евро-2028:

Первая корзина: Англия, Португалия, Франция, Германия, Испания, Бельгия, Нидерланды, Норвегия, Греция, Италия, Дания, Хорватия.

Вторая корзина: Уэльс, Сербия, Турция, Чехия, Швейцария, Швеция, Австрия, Северная Ирландия, Словения, Босния и Герцеговина, Венгрия, Ирландия.

Третья корзина: Украина, Шотландия, Косово, Польша, Израиль, Румыния, Грузия, Северная Македония, Черногория, Албания, Исландия, Словакия.

Четвёртая корзина: Эстония, Беларусь, Фарерские острова, Кипр, Финляндия, Молдова, Армения, Болгария, Казахстан, Люксембург, Латвия, Сан-Марино.

Пятая корзина: Мальта, Азербайджан, Литва, Андорра, Гибралтар, Лихтенштейн.

Когда состоится жеребьёвка Евро-2028

Церемония жеребьёвки отборочного турнира пройдёт 6 декабря в Белфасте (Северная Ирландия). Начало запланировано на 22:00 по времени Казахстана.

Напрямую в финальную часть чемпионата Европы выйдут победители 12 отборочных групп, а также восемь лучших сборных среди команд, занявших вторые места.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!