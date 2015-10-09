Юношеская сборная Казахстана U-19 выполнила задачу по выходу в третий раунд квалификации чемпионата Европы-2027 и некоторые игроки этой команды привлекли внимание скаутов из европейских лиг, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матчи данной стадии отбора Евро с участием юношеской сборной Казахстана проходили в Шотландии. Наша команда провела три матча: уступила Шотландии (1:3) и Бельгии (0:2), а также обыграла Косово (1:0). Эти встречи посетили скауты из многих европейских чемпионатов, включая Англию, Германию и Данию.

В составе сборной Казахстана особенное внимание было приковано к полузащитникам Аламгиру Смакову и Акежану Каликову. Смаков-младший в этом году проявляет себя не только на уровне сборной, но и в молодежном первенстве Турции за "Бешикташ" (девять матчей, семь голов).

Что касается Каликулова, он один из лидеров "Кайрат-Жастар" и юношеской сборной. На клубном уровне Каликулов помог молодежной команде "Кайрата" занять второе место в первой лиге, а также успешно продвинуться по квалификации юношеской Лиге чемпионов (в этом сезоне у хавбека четыре матча, один гол и один ассист в турнире). Любопытно, что с этого года Каликулов является представителем агентства ProSports Management, которое также ведет дела нападающего сборной Казахстана Дастана Сатпаева.

Смаков и Каликулов одни из тех, кто провели все три недавних матча в отборе Евро-2027 и произвели приятное впечатление на скаутов. Их продолжат изучать и, возможно, в следующем году оба смогут пойти на повышение и перейти в клубы Западной Европы.

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