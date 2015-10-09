Гол Ислама Чеснокова не спас Казахстан от поражения в Лиге наций

Сборная Казахстана по футболу потерпела поражение от Молдовы в рамках пятого тура Лиги наций, передают Vesti.kz.

Встреча прошла сегодня, 13 ноября, на стадионе "Зимбру" в Кишинёве и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

Первыми успеха добились подопечные Лилиана Попеску: на 39-й минуте дальний удар Петру Попеску застал врасплох Стаса Покатилова.

Гости отыгрались после перерыва: Ислам Чесноков также решился на дальний удар на 51-й минуте и восстановил равновесие. При этом неожиданный отскок помешал молдавскому вратарю Дмитрию Челяднику справиться с ударом казахстанца.

Развязка наступила на 77-й минуте, когда Попеску оформил дубль, замкнув фланговую передачу партнёра.

В итоге Молдова набрала семь очков и поднялась на второе место в квартете. Казахстан, в свою очередь, потерпел третье поражение на групповом этапе и с двумя очками остался на четвёртой строчке.

Положение команд в группе 3 Лиги С:

1. Словакия - 10 очков (после четырёх игр);

2. Молдова - 7 (после пяти игр);

3. Фареры - 4 (после четырёх игр);

4. Казахстан - 2 (после пяти игр).

16 ноября Казахстан примет на своём поле Словакию, а Молдова в этот день сыграет на выезде с Фарерами.

Лига наций УЕФА - самый молодой турнир для национальных сборных, который пришёл на смену товарищеским матчам. Он позволяет европейским командам проводить официальные встречи с соперниками схожего уровня. По итогам розыгрыша сборные могут подняться в дивизион выше или вылететь в лигу ниже.

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